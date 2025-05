Công an Sơn La tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Theo Công an tỉnh Sơn La, trong sáng 7/5, đã có 237 thí sinh có mặt tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới tỉnh Sơn La (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn), để chuẩn bị cho buổi khai mạc và thi các nội dung theo quy định.

Thượng tá Đinh Văn Hiển, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La thông tin, toàn bộ quá trình sát hạch lái xe đã được triển khai đúng quy trình pháp luật, công khai từ khâu đăng ký đến sát hạch.

Theo đó, các cán bộ CSGT làm nhiệm vụ được quán triệt nghiêm tác phong, chống tiêu cực, không gây phiền hà cho thí sinh.

"Phòng CSGT Công an Sơn La đánh giá đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của lực lượng CSGT trong quản lý nhà nước về cấp giấy phép lái xe", Thượng tá Hiển nhấn mạnh.

Còn Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Phòng CSGT cho biết: Theo kế hoạch của Bộ Công an, các sát hạch viên thực hiện nhiệm vụ cũng đã được tổ chức tập huấn theo quy định.

Đồng thời lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ là sát hạch viên trong đơn vị nắm chắc các quy định của pháp luật để tổ chức triển khai kỳ sát hạch bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Theo cảnh sát, để tổ chức tốt cho kỳ sát hạch lần này, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp Sở Xây dựng để chỉ đạo Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Sơn La chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho kỳ sát hạch lần này, không để xảy ra sai sót.

Nhà chức trách cho hay, trong kỳ sát hạch lần này, tỉnh Sơn La có 237 học viên, sát hạch các hạng lái xe B và C.

Theo quy định, thí sinh tham dự kỳ sát hạch lái xe thực hiện 4 phần thi: Sát hạch lý thuyết; sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông; sát hạch lái xe trong hình; sát hạch lái xe trên đường.

Dự kiến, trong tháng 5 và đến hết năm 2025, Công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tổ chức các kỳ sát hạch tiếp theo để phục vụ người dân, các thông tin về những kỳ sát hạch sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, ngày 17/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT về Bộ Công an.

Theo đại diện Cục CSGT, thời gian tới, người dân có thể nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe ngay tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn và có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất cứ địa phương nào trên toàn quốc sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo lái xe, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và nơi đào tạo như hiện nay.