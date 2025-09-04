Cảnh sát giao thông vào cuộc vụ tài xế xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê

Ngày 4/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã gửi thông báo đến Công ty TNHH Chín Nghĩa (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), liên quan đến việc xe khách của doanh nghiệp này có dấu hiệu vi phạm giao thông khi vượt ẩu trên đèo An Khê, khiến người đi đường bức xúc.

Trước đó, ngày 3/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xe khách biển kiểm soát 76B-013.34 của nhà xe Chín Nghĩa đã vượt ẩu trên quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê. Hành vi này được camera hành trình của một ô tô đi ngược chiều ghi lại ngày 1/9.

Xe giường nằm biển kiểm soát 76B-013.34 vượt ẩu trên quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Cắt từ clip).

Một số người tham gia giao thông cho rằng đây là hành vi nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn giao thông. Do đó đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Theo clip người dân cung cấp, ngay đoạn đèo ôm cua nhưng tài xế xe khách bất chấp, điều khiển phương tiện vượt một xe tải đi cùng chiều, khiến cả xe tải và ô tô đi ngược chiều phải phanh gấp để tránh xảy ra va chạm.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai nhận định xe khách trên có dấu hiệu vi phạm vượt xe trong những trường hợp cấm vượt. Do đó đơn vị gửi thông báo đề nghị chủ phương tiện và tài xế đến trụ sở để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.