Giải cứu 2 nạn nhân bị "bắt cóc online" ở TPHCM trong một đêm

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 2 nạn nhân bị "bắt cóc online", đồng thời điều tra các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Khoảng 18h45 ngày 2/8, gia đình của T.T.H. (SN 2005, sinh viên năm 3 một trường đại học ở TPHCM) đến công an trình báo về việc H. bị nhóm đối tượng bắt cóc online, đòi 600 triệu đồng tiền chuộc.

Sự việc đã được gia đình trình báo công an. Nhanh chóng xác minh, Đội 2, Phòng PC02, phối hợp với Tổ địa bàn quận 10 và Công an phường Diên Hồng đã giải cứu H. tại khách sạn tại phường Diên Hồng.

Nạn nhân H. được giải cứu tại một khách sạn tại phường Diên Hồng (Ảnh: Thuận Thiên).

Sau khi được giải cứu, H. cho biết nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ viện kiểm sát, thông báo nam sinh có liên quan đến đường dây rửa tiền. Nhóm người yêu cầu nam sinh ra nơi vắng vẻ để nói chuyện.

Sau cuộc trao đổi với nhóm người lạ, H. đến lần lượt 2 khách sạn ở phường Diên Hồng thuê phòng ở và trao đổi với các đối tượng qua app Zoom. Bị hại cho biết đã chuyển 5 lần với tổng số tiền 129 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo cung cấp.

Đến khoảng 21h30 ngày 2/8, Đội 2 nhận được tin báo của Tổ địa bàn Bình Thạnh với nội dung ông T.C.T. đến Công an phường Gia Định trình báo về việc cháu ruột là T.Q.M. (SN 2007) ra khỏi nhà khoảng 18h20 cùng ngày, nhưng chưa về.

Theo ông T., khoảng 13h30, Minh có gửi thông báo của trường đề nghị cấp học bổng du học Australia và hỏi xin mẹ 600 triệu đồng để chứng minh tài chính đi học nhưng gia đình chưa chuyển. Nghi ngờ M. bị "bắt cóc online", người thân đến công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, Đội 2 phối hợp với Tổ địa bàn Bình Thạnh và Công an phường Gia Định giải cứu thành công bị hại tại khách sạn trên đường Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định.

M. được cảnh sát giải cứu kịp thời, bảo toàn số lượng lớn tài sản (Ảnh: Thuận Thiên).

Làm việc với công an, M. cho biết khi được nhóm người yêu cầu chứng minh tài chính, bị hại đã cầm số tài sản lớn của bản thân, gia đình định mang đi bán để chuyển cho nhóm lừa đảo và thuê khách sạn để tự giam lỏng bản thân.

Nạn nhân may mắn được Công an TPHCM phát hiện, giải cứu kịp thời nên số tài sản không bị mất. Tuy nhiên trước đó, M. đã chuyển cho nhóm lừa đảo 2,1 triệu đồng.

Trước đó ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) đã lập tổ công tác chuyên trách nhằm để xử lý các vụ “bắt cóc online”, do Trung tá Nguyễn Trung Hòa, Phó Trưởng phòng PC02, làm tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp nhận tin báo, phối hợp các lực lượng liên quan để nhanh chóng điều tra, truy xét và bảo vệ an toàn cho nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Việc giải cứu 2 nạn nhân bị "bắt cóc online" trong một đêm cho thấy hiệu quả của tổ công tác đặc biệt này, cũng như tinh thần đấu tranh, phòng chống tội phạm của Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM. Chiến tích này đúng với tinh thần chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu toàn lực lượng công an thành phố phát huy truyền thống anh hùng, thi đua lập nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Công an TPHCM khuyến cáo lực lượng chức năng không làm việc qua điện thoại, đồng thời không yêu cầu người dân chuyển tiền hay nhập mã OTP. Khi gặp các trường hợp tương tự, người dân cần tắt máy và trình báo công an địa phương nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng 0693.187.200 (Phòng PC02) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ kịp thời.