Cảnh sát giải cứu 2 du khách Nga mắc kẹt trên núi Cô Tiên

Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan giải cứu thành công 2 du khách người Nga, mắc kẹt khi leo núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, khuya 3/9, chủ một căn hộ trên đường 2 Tháng 4 (phường Bắc Nha Trang) báo tin đến lực lượng cứu nạn, cứu hộ về việc 2 du khách Nga rời nơi tạm trú từ chiều cùng ngày để leo núi Cô Tiên tham quan, khám phá.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Khánh Hòa tiếp cận, giải cứu 2 du khách Nga bị lạc đường, mắc kẹt khi leo núi Cô Tiên (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Tuy nhiên, đến tối 3/9, chủ căn hộ nhận được thông báo từ 2 du khách cho biết họ bị lạc và đang dần kiệt sức, cần sự hỗ trợ khẩn cấp để xuống núi an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động tổ công tác cùng phương tiện đến chân núi Cô Tiên thực hiện nhiệm vụ.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ phối hợp với Công an phường Bắc Nha Trang, mang theo thiết bị chuyên dụng để leo núi, giải cứu 2 du khách.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 1h30 ngày 4/9, lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa 2 du khách người Nga xuống núi an toàn.

Núi Cô Tiên nằm ở phường Bắc Nha Trang, cao gần 400m, có 3 đỉnh liền kề, nhìn từ xa giống hình dáng một thiếu nữ nằm ngửa, tóc xõa ra biển. Từ đỉnh núi có thể quan sát toàn cảnh các phường ở Nha Trang.

Đường leo núi có nhiều đoạn dốc, đá lởm chởm, dễ trơn trượt khi trời tối hoặc mưa. Tại đây từng ghi nhận nhiều trường hợp du khách bị lạc khi leo núi khám phá.

Lực lượng chức năng khuyến cáo du khách không nên leo núi Cô Tiên nếu chưa có kinh nghiệm, đồng thời tránh leo vào ban đêm hoặc khi trời mưa.