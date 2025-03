Cần tầm nhìn, cách làm mới nếu Đà Nẵng và Quảng Nam "về chung một nhà"

Ngày 28/3, tại hội thảo khoa học kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 50 năm ngày giải phóng thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã nêu 5 định hướng cốt lõi cho công cuộc phát triển thành phố trong giai đoạn tới.

Theo ông Quảng, thành phố Đà Nẵng có nhiều thuận lợi với nền tảng kinh tế duy trì nhịp độ phát triển khá, được Trung ương ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù, tạo điều kiện thu hút nguồn lực, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Hoài Sơn).

Đà Nẵng đang kế thừa và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống hào hùng của vùng đất, con người Quảng Nam và Đà Nẵng trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển quê hương.

Dù trong thời bình hay thời chiến, lịch sử đã ghi lại và đúc kết truyền thống đoàn kết, keo sơn, sắt son của tình quân dân và bài học lịch sử về sức mạnh lòng dân. Cùng với đó là những phẩm chất tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, đi đầu và sáng tạo của con người Đà Nẵng.

Theo ông Quảng, Đà Nẵng cần phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh nội sinh và tranh thủ sự quan tâm của Trung ương để chủ động tham mưu, xây dựng các cơ chế chính sách có tính đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Quảng nhấn mạnh, nếu Quảng Nam và Đà Nẵng "về chung một nhà" thì cần có tầm nhìn mới, cách làm mới để phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của một thành phố mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết thêm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy 2 địa phương.

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chính thức tách ra thành hai địa phương từ năm 1997 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngoài định hướng trên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, thành phố Đà Nẵng phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thành phố cần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là cuộc cách mạng có ý nghĩa quyết định trong giai đoạn hiện nay…

Thành phố cũng cần tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số, hội nhập toàn cầu.

Bí thư Đà Nẵng gợi ý, cần phát triển văn hóa, con người Đà Nẵng xứng tầm với phát triển kinh tế; phát triển văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển. Phát huy, mở rộng hơn nữa các chính sách an sinh, xã hội nhân văn, hướng tới phục vụ lợi ích của người dân đã trở thành thương hiệu của Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, với đại biểu, Anh hùng Lao động Thân Đức Nam (Ảnh: Hoài Sơn).

Bên cạnh đó, cần giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thành phố Đà Nẵng là điểm đến an toàn, tin cậy, đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư của doanh nghiệp, du khách.

Cũng tại hội thảo, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng tặng những phần quà tri ân để ghi nhớ công lao của những vị tiền bối cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố đã có đóng góp vào công cuộc đấu tranh giải phóng và xây dựng, phát triển Đà Nẵng.