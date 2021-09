Cận cảnh công tác chống dịch tại địa phương bị Thủ tướng "điểm danh"

Dân trí Tại điểm nóng ổ dịch thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang, lực lượng công an lập nhiều chốt chặn, kiểm soát việc đi lại của người dân; lực lượng y tế khẩn trương lấy mẫu, bóc tách F0.

Khi ổ dịch tại thị trấn Long Bình, xã Khánh An, huyện An Phú bùng phát dịch, lãnh đạo tỉnh An Giang có mặt kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng tỉnh và địa phương khẩn trương thực hiện công tác khoanh vùng phong tỏa; khẩn trương xét nghiệm toàn dân trong khu phong tỏa với tần suất 3 lần/tuần. Theo đánh giá của UBND huyện An Phú, qua 9 ngày thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là áp dụng Chỉ thị 16 tại thị trấn Long Bình và xã Khánh An, người dân ra khỏi nhà khi chưa thật sự cần thiết còn nhiều, các hộ dân nhà liền kề qua lại tiếp xúc gần khá phổ biến. Tuy nhiên, tình trạng này đã được khắc phục khi Công an tỉnh An Giang tăng cường 500 quân lên hỗ trợ huyện An Phú dập dịch. Chiều 16/9, UBND huyện An Phú đã quyết định tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với thị trấn Long Bình và xã Khánh An đến hết ngày 25/9. Tất cả các xã còn lại của huyện An Phú thực hiện Chỉ thị 15. Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang và lãnh đạo huyện An Phú trực chiến có mặt tại ổ dịch thị trấn Long Bình để chỉ đạo các công tác phòng, chống dịch (Ảnh: Nghiêm Túc). Công an tỉnh An Giang đã tăng cường 500 cán bộ, chiến sĩ lên huyện An Phú hỗ trợ địa phương này công tác chốt chặn, kiểm soát việc đi lại của người dân và công tác lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng công an kết hợp với cán bộ địa phương kiểm soát chặt việc đi lại của người dân và tuyên truyền cho người dân "ai ở đâu ở yên đấy" để phòng dịch Covid-19. Theo lãnh đạo huyện An Phú, khu vực phong tỏa (2 xã Khánh An, thị trấn Long Bình và một ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái) có tổng dân số gần 23.000 người. Trong những ngày qua, lực lượng y tế cũng được tăng cường, khẩn trương thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm toàn dân trong khu vực phong tỏa. Công tác lấy mẫu xét nghiệm được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện An Phú quán triệt với phương châm: "đi từng ngõ, gõ từng nhà", không để sót một trường hợp nào, với tần suất 3 lần/tuần. Công an An Giang tăng cường 2 xe xét nghiệm lưu động hiện đại hỗ trợ huyện An Phú thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh: Nghiêm Túc). Bên trong chiếc xe xét nghiệm lưu động. Hai xe xét nghiệm này đã bắt đầu hoạt động từ 15/9. Ngoài việc, lực lượng công an hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm, chốt trực, tuần tra kiểm soát việc đi lại của người dân, Giám đốc Công an tỉnh này còn chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phải sát dân, xem người dân thiếu thốn gì để bố trí nhu yếu phẩm, đảm bảo công tác an sinh. Có như thế, người dân mới ở yên trong nhà, giúp lực lượng chức năng kiểm soát được dịch bệnh. Để tập trung ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú cho biết: "Huyện yêu cầu thị trấn Long Bình và xã Khánh An thực hiện nghiêm nguyên tắc "ai ở đâu ở đó", tạm dừng mua bán tại các chợ truyền thống, chợ tạm và mọi hoạt động của tất cả các cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thời gian thực hiện giãn cách. "Riêng ở 2 địa phương Long Bình và xã Khánh An yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương sẽ hỗ trợ, cung cấp đầy đủ, kịp thời các nhu yếu phẩm cần thiết như: lương thực, thực phẩm, thuốc men; trường hợp cấp cứu thì được lực lượng trực chốt, lực lượng tuần tra ở khu vực gần nhất sẽ hỗ trợ người dân kịp thời", ông Hợp nói. Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh An Giang, trong ngày 16/9, toàn tỉnh ghi nhận 106 ca F0, nâng tổng số ca mắc trên phạm vi toàn tỉnh hơn 3.100 ca. Đáng nói, tại 2 điểm nóng huyện An Phú, huyện Phú Tân - 2 địa phương bị Thủ tướng Phạm Minh Chính "điểm danh" vào đêm 14/9, tiếp tục phát hiện thêm 100 ca F0, trong đó có đến 70 ca được phát hiện ngoài cộng đồng. Nguyễn Hành - Minh Anh