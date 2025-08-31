Cán bộ Lâm Đồng làm việc đến khuya để trao quà Quốc khánh

Ngày 31/8, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng Phan Thế Hanh cho biết, địa phương đã phân bổ 375 tỷ đồng về 124 xã, phường, đặc khu Phú Quý để tiến hành chi trả quà 100.000 đồng/người nhân dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đến người dân.

Người dân nhận quà dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại trụ sở xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Trần Ngọc).

“Việc phân bổ 375 tỷ đồng về các xã, phường, đặc khu Phú Quý được tỉnh thực hiện vào ngày 30/8. Hiện tại, nhiều địa phương đã tổ chức chi trả trực tiếp hoặc chuyển khoản đến người dân”, ông Phan Thế Hanh thông tin.

Theo ghi nhận, chiều 31/8, UBND xã Cát Tiên thành lập 5 tổ công tác trực tiếp về địa bàn 5 thôn để thực hiện các thủ tục, chi trả quà đến người dân.

"Đến 17h chiều nay, địa phương đã chi trả tới khoảng 70% người dân. Số còn lại, chúng tôi rà soát, tiếp tục thực hiện chi trả, dự kiến hoàn tất vào 22h hôm nay”, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên Trần Thị Thế Ngọc chia sẻ.

Cán bộ xã Cát Tiên tổ chức chi trả quà đến người dân (Ảnh: Trần Ngọc).

Trong ngày, một số địa phương của tỉnh Lâm Đồng như xã Đạ Tẻh 3, xã Đinh Văn - Lâm Hà, phường Bình Thuận, bắt đầu thực hiện chi trả quà đến người dân.

Trong khi đó, một số địa phương khác đã lên kế hoạch thành lập tổ công tác, hoàn tất thủ tục để chi trả quà đến người dân vào ngày 1-2/9 theo quy định.