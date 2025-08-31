Cán bộ Lâm Đồng làm việc đến khuya để trao quà Quốc khánh
(Dân trí) - Cán bộ một địa phương ở Lâm Đồng làm việc đến 22h để hoàn tất chi trả tiền quà dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đến người dân.
Ngày 31/8, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng Phan Thế Hanh cho biết, địa phương đã phân bổ 375 tỷ đồng về 124 xã, phường, đặc khu Phú Quý để tiến hành chi trả quà 100.000 đồng/người nhân dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đến người dân.
“Việc phân bổ 375 tỷ đồng về các xã, phường, đặc khu Phú Quý được tỉnh thực hiện vào ngày 30/8. Hiện tại, nhiều địa phương đã tổ chức chi trả trực tiếp hoặc chuyển khoản đến người dân”, ông Phan Thế Hanh thông tin.
Theo ghi nhận, chiều 31/8, UBND xã Cát Tiên thành lập 5 tổ công tác trực tiếp về địa bàn 5 thôn để thực hiện các thủ tục, chi trả quà đến người dân.
"Đến 17h chiều nay, địa phương đã chi trả tới khoảng 70% người dân. Số còn lại, chúng tôi rà soát, tiếp tục thực hiện chi trả, dự kiến hoàn tất vào 22h hôm nay”, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên Trần Thị Thế Ngọc chia sẻ.
Trong ngày, một số địa phương của tỉnh Lâm Đồng như xã Đạ Tẻh 3, xã Đinh Văn - Lâm Hà, phường Bình Thuận, bắt đầu thực hiện chi trả quà đến người dân.
Trong khi đó, một số địa phương khác đã lên kế hoạch thành lập tổ công tác, hoàn tất thủ tục để chi trả quà đến người dân vào ngày 1-2/9 theo quy định.
Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tại văn bản số 17129 ngày 28/8 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân dịp Tết Độc lập.
Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9.