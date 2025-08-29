Tặng người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh: Kho bạc làm việc xuyên nghỉ lễ

Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc thay đổi thời gian thanh toán song phương điện tử, và thay đổi thời gian chuyển đổi mã ngân hàng 8 số trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Thay đổi này nhằm đảm bảo nhiệm vụ chi trả quà tặng của Chính phủ tới người dân được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ trước ngày lễ 2/9.

Mục tiêu đảm bảo quà tặng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt đến tay người dân một cách kịp thời và đầy đủ nhất, hoàn thành trước ngày 2/9.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước tạm dừng kế hoạch chuyển đổi mã ngân hàng tại các chi nhánh thương mại, đồng thời tổ chức làm việc trong 2 ngày 1/9 và 2/9 để thực hiện thanh toán, phối hợp thu ngân sách. Thời gian nhận lệnh thanh toán kết thúc lúc 16h, dừng đề nghị quyết toán lúc 16h.

Người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Mạnh Quân).

Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã ban hành công điện yêu cầu giám đốc các khu vực chỉ đạo đơn vị trực thuộc bố trí công chức, bao gồm cả lãnh đạo, chuyên viên trực, làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, bảo đảm công tác chi trả, thanh toán quà tặng kịp thời cho nhân dân.

Các đơn vị cần thực hiện thanh toán chính sách, chế độ cho những đối tượng chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định.

Kho bạc Nhà nước các khu vực cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu để triển khai chi trả quà tặng tới người dân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; đồng thời làm việc cùng các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, đảm bảo công tác thanh toán, chi trả cho đối tượng trong trường hợp bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt đảm bảo thông suốt, kịp thời.

Các đơn vị trực thuộc phải bố trí công chức trực để xử lý tình huống phát sinh, đồng thời hỗ trợ Kho bạc Nhà nước khu vực trong việc chi trả kinh phí theo quy định, cũng như kinh phí tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Kho bạc Nhà nước các khu vực cần chủ động liên hệ tổ hỗ trợ để được kịp thời giải quyết. Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương và nghiêm túc tổ chức triển khai, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này.