Cãi nhau với vợ, người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân tự vẫn

Chiều 24/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 3h14 cùng ngày.

Thời gian trên, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH nhận tin báo có người nhảy cầu Nhật Tân, nên đã điều một xe chữa cháy đến hiện trường, liên hệ với các đơn vị khác tới hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Cảnh sát đưa anh C. lên bờ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, người nhảy cầu được xác định là anh N.N.C. (39 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội). Sau khi nhảy xuống sông Hồng, anh C. được 2 thuyền viên trên tàu chở cát cứu vớt, đưa vào bờ.

"Nguyên nhân dẫn tới việc anh C. nhảy cầu là do mâu thuẫn với vợ. Chúng tôi đã bàn giao anh C. cho Công an phường Phú Thượng thụ lý", chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tây Hồ nói.