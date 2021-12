Nỗ lực giải cứu thanh niên 17 tuổi định nhảy cầu Nhật Tân tự tử

Dân trí Tại cơ quan công an, T. cho biết, do bản thân có mâu thuẫn với gia đình nên đã trèo ra lan can cầu Nhật Tân định nhảy cầu tự tử. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã vận động và đưa người này lên bờ.

Nam thanh niên trèo ra lan can cầu Nhật Tân định nhảy xuống sông tự tử do mâu thuẫn với gia đình. Chiều 15/12, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ - cứu nạn quận Tây Hồ cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử 7 cán bộ, chiến sĩ và một xe cứu hộ xuống hiện trường, vận động, giải cứu nam thanh niên trèo ra ngoài lan can cầu Nhật Tân, có ý định tự tử. Theo báo cáo của lực lượng chức năng, khoảng 11h ngày 15/12/2021, Lê Văn T. (SN 2004, ở Cẩm Khê, Phú Thọ) đến cầu Nhật Tân, phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) rồi bất ngờ trèo ra ngoài lan can cầu, có ý định nhảy xuống sông Hồng tự tử. Rất đông người dân đứng xem vụ việc. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phú Thượng đã xuống hiện trường, phối hợp Đội Điều tra Tổng hợp, Đội PCCC cứu hộ - cứu nạn quận Tây Hồ và người dân... vận động T. từ bỏ ý định tự tử, đưa về công an phường để làm rõ. Sau đó lực lượng chức năng cũng liên hệ với gia đình T. để phối hợp giải quyết. "Nguyên nhân anh T. định tự tử là do mâu thuẫn với gia đình", báo cáo nêu rõ. Tại hiện trường, cảnh sát có mặt để phân luồng giao thông qua khu vực, và yêu cầu mọi người di chuyển không được tập trung đông đúc. Người dân vận động nam thanh niên không nhảy cầu tự tử. Lực lượng chức năng đeo dây bảo hộ để xuống giải cứu nam thanh niên tên T. Văn Yên