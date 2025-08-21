Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ mưa cường suất lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Chiều 21/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký văn bản đề nghị UBND các tỉnh vùng núi Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21/8 đến đêm 22/8 ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-120mm.

Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Bản tin còn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh, đặc biệt là Lai Châu và Điện Biên.

Sạt lở núi trên tuyến đường từ Sốp Cộp đi Sông Mã, tỉnh Sơn La gây tắc đường nghiêm trọng ngày 21/8 (Ảnh: Hoàng KTS).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở cũng như người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết…

“Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ.