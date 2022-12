Các tác phẩm đạt giải cao nhất cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông 2022

Sau 4 tháng phát động và triển khai, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022 do Cục cảnh sát giao thông phối hợp với Báo điện tử Dân trí đã khép lại với Lễ trao giải diễn ra vào ngày 27/12 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, số 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà; Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát giao thông; Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng 4, Cục cảnh sát giao thông; nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Dân trí; ông Keisuke Tokunaga, Giám đốc khối bán hàng và dịch vụ Công ty Ô tô Toyota Việt Nam; PGS Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Vượt qua hơn 200 bài thi ở cả hai hạng mục ý tưởng và công nghệ, 15 sản phẩm xuất sắc nhất (5 sản phẩm ý tưởng và 10 sản phẩm công nghệ) đã có 2 ngày tranh tài kịch tính để tìm ra các chủ nhân bộ giải thưởng trị giá 300 triệu đồng.

Theo đó, tại hạng mục ý tưởng, Giải pháp bỏ đèn đỏ và tổ chức phân luồng giao thông đường bộ tại Thủ đô Hà Nội, TPHCM để không ùn tắc của thí sinh Dương Anh Tuấn, đến từ Công ty TNHH Du lịch và Biểu diễn nghệ thuật Tây Đô đã giành được giải cao nhất. Ý tưởng này được đánh giá cao ở tính ứng dụng, thiết thực, giải quyết vấn đề an toàn giao thông, đồng thời có tiềm năng phát triển trong thực tế đời sống.

Nhóm tác giả Đoàn Trần Đức Hải, Bùi Mạnh Quang, Ngô Tuấn Anh đến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giành giải Nhì với sản phẩm Ứng dụng nguyên lý đèn giao thông trong quản trị giao thông. Giải Ba thuộc về nhóm tác giả đến từ phòng kiến trúc KT1, Viện quy hoạch và Kiến trúc đô thị, Đại học Xây dựng Hà Nội với ý tưởng Giao thông bền vững - bài thi có tài liệu trình bày công phu nhất cuộc thi.

Hai ý tưởng cùng nhận giải khuyến khích tại hạng mục này là Ngày giao thông Việt Nam của nhóm 5 tác giả trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Cải tiến đèn tín hiệu giao thông của thí sinh Bùi Văn Hùng, tại Duy Tiên, Hà Nam.

Ở hạng mục công nghệ, Hệ thống quản lý giao thông thông minh của nhóm tác giả do anh Vũ Công Duy là nhóm trưởng đã giành giải Nhất. Sản phẩm này được 3/6 giám khảo cho điểm tối đa trong hai tiêu chí kỹ thuật là tính hoàn thiện của giải pháp và tính hiệu quả, hiệu suất, đồng thời được đánh giá cao về tính đột phá công nghệ so với các sản phẩm tranh tài tại vòng chung kết.

Website ứng dụng AI phát hiện phương tiện lấn chiếm lòng đường của nhóm tác giả Nguyễn Đức Quang đến từ Hoàng Mai, Hà Nội nhận giải Nhì. Công nghệ Cảnh báo tai nạn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn Đắk Nông của nhóm tác giả Đặng Thị Phương Thanh đến từ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông nhận giải Ba.

Hai giải khuyến khích của hạng mục công nghệ thuộc về sản phẩm Hệ thống phát hiện và cảnh báo sự cố giao thông thông minh của nhóm tác giả đến từ Đại học Bách Khoa và Hệ thống hỗ trợ điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu giao thông của nhóm tác giả đến từ quận Nam Từ Liêm.

Giải Nhất của cuộc thi nhận được phần thưởng tiền mặt trị giá 100 triệu đồng, giải Nhì là 30 triệu đồng, giải Ba 10 triệu đồng và giải Khuyến khích là 5 triệu đồng. Các đội thi đạt giải sẽ nhận được giấy chứng nhận của ban tổ chức chương trình và giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.

2022 là năm đầu tiên cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi đóng góp ý tưởng, sáng kiến công nghệ nhằm áp dụng giải quyết các bài toán của giao thông Việt Nam. Tại vòng bình chọn online trên landing page của báo điện tử Dân trí, cuộc thi đã đến gần hơn với độc giả cả nước khi thu hút tới 15.000 lượt bình chọn chỉ trong vòng 2 tuần, cho thấy sức hút không nhỏ của cuộc thi.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà khẳng định cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022 đã thành công tốt đẹp. Các sản phẩm dù chỉ dừng lại ở ý tưởng sơ bộ hay đã có ứng dụng qua nghiên cứu tìm tòi phương thức triển khai đều rất công phu. Đây là cuộc thi lần đầu người dân đánh giá về những nguyên nhân khiến ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông xảy ra ở Việt Nam. Điều đáng quý là nhiều người đã dành thời gian, công sức với mong muốn để chia sẻ những điều tốt đẹp nhất cho xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng cho rằng cuộc thi đã vượt ra ngoài ý tưởng ban đầu là tôn vinh ý tưởng, sáng kiến từ người dân. Thay vào đó, cuộc thi đã giúp nâng cao nhận thức, khơi dậy ý thức cho thế hệ trẻ, và truyền tải các thông điệp ý nghĩa này tới đông đảo người dân.

"Hơn 200 bài thi không vì mục đích lợi nhuận mà hoàn toàn là vì cộng đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần Việt Nam, trí tuệ Việt Nam là luôn nghĩ tới cộng đồng, với khát vọng cháy bỏng là làm cho cuộc sống của người Việt tốt hơn lên", Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ.

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình được phát động với mục đích nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để đưa tình trạng giao thông Việt Nam dần ổn định hơn và giúp người tham gia giao thông hiểu đúng luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn.

Toàn bộ thông tin chi tiết về chương trình cũng như thể lệ tham gia cuộc thi, các sản phẩm trong top 20, độc giả có thể truy cập website của chương trình tại https://sangkienatgt.dantri.com.vn.

Đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022 có đơn vị tài trợ chính Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, đơn vị tài trợ Tổng công ty Bảo hiểm PVI.