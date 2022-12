Giải pháp bỏ đèn đỏ giành giải Nhất cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông

Chiều 27/12, Cục CSGT phối hợp với Báo điện tử Dân trí và Công ty Toyota Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2022.

Lễ trao giải được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà; Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, sau 4 tháng triển khai (từ tháng 8/12/2022) cuộc thi đã tìm ra các cá nhân/ tập thể xuất sắc, có những ý tưởng mới, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ giải quyết thực trạng bất cập về giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải cho tác giả và nhóm tác giả giành giải Nhất cuộc thi (Ảnh: Mạnh Quân).

Ban tổ chức cho hay, Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 có hai hạng mục dự thi chính gồm, hạng mục "Giải pháp Công nghệ An toàn giao thông" và hạng mục "Ý tưởng An toàn giao thông" với tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 300 triệu đồng, được trao riêng cho từng hạng mục.

Mỗi hạng mục gồm: một giải Nhất 100 triệu đồng; một giải Nhì 30 triệu đồng; một giải Ba 10 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã vinh danh các tác giả giành giải Nhất ở hạng mục "Giải pháp công nghệ an toàn giao thông" và hạng mục "Ý tưởng an toàn giao thông".

Cụ thể, giải Nhất tại hạng mục "Giải pháp Công nghệ An toàn giao thông" đã được trao cho nhóm tác giả Vũ Công Duy, với tác phẩm: Hệ thống quản lý giao thông thông minh.

Đại diện nhóm tác giả Vũ Công Duy, giành giải Nhất tại hạng mục "Giải pháp Công nghệ An toàn giao thông", với tác phẩm: Hệ thống quản lý giao thông thông minh (Ảnh: Mạnh Quân).

Giải Nhất ở hạng mục "Ý tưởng An toàn giao thông" đã được trao cho tác giả Dương Anh Tuấn, với tác phẩm Giải pháp bỏ đèn đỏ và tổ chức phân luồng lại giao thông đường bộ tại Thủ đô Hà Nội, TPHCM để không ùn tắc.

Tác giả Dương Anh Tuấn, giành giải Nhất với tác phẩm Giải pháp bỏ đèn đỏ và tổ chức phân luồng lại giao thông đường bộ tại Thủ đô Hà Nội, TPHCM để không ùn tắc (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài 2 giải Nhất, Ban tổ chức cũng đã trao mỗi hạng mục gồm: một giải Nhì 30 triệu đồng; một giải Ba 10 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, đến thời điểm này có thể khẳng định, Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2022 do Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phối hợp với Báo Điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Theo Thứ trưởng Hà, chỉ sau 2 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận về hơn 200 bài dự thi ở 2 hạng mục "Ý tưởng về an toàn giao thông" và "Giải pháp công nghệ an toàn giao thông". Không chỉ dừng ở mức ý tưởng, phần lớn người tham gia cuộc thi đều gợi ý các giải pháp, phương thức triển khai thực sự công phu.

Thứ trưởng Hà nhận định, tất cả các sản phẩm được gửi về ban tổ chức, dù chỉ dừng ở mức ý tưởng sơ bộ, hay là những sản phẩm, ứng dụng đã qua nghiên cứu tìm tòi… nhưng tất cả đều cho thấy các tác giả đã dành rất nhiều thời gian, công sức, và thực sự mang theo tấm lòng muốn chia sẻ những điều hữu ích cho toàn xã hội.

"Rõ ràng, sáng kiến được người dân đưa ra để phục vụ chính người dân chắc chắn sẽ xác thực nhất, phù hợp nhất", Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh.