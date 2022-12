Trao giải Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2022

Theo đó, Lễ trao giải được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà; Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, sau 4 tháng triển khai (từ tháng 8/12/2022) cuộc thi đã tìm ra các cá nhân/ tập thể xuất sắc, có những ý tưởng mới, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ giải quyết thực trạng bất cập về giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ (Ảnh: Mạnh Quân).

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 có hai hạng mục dự thi chính gồm, "Hạng mục Giải pháp Công nghệ An toàn giao thông" và "Hạng mục Ý tưởng An toàn giao thông" với tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 300 triệu đồng, được trao riêng cho từng hạng mục.

Mỗi hạng mục gồm: một giải Nhất 100 triệu đồng; một giải Nhì 30 triệu đồng; một giải Ba 10 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng.

Lãnh đạo Cục CSGT, Bộ Công an và đại diện Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia tới dự lễ trao giải (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, tại vòng sơ khảo của cuộc thi, ban tổ chức đã nhận về hơn 200 bài dự thi ở 2 hạng mục, "Ý tưởng về an toàn giao thông" và "Giải pháp công nghệ an toàn giao thông".

Sau vòng sơ khảo, ban giám khảo đã chọn ra 20 ý tưởng/sản phẩm nổi bật nhất (mỗi hạng mục 10 ý tưởng/sản phẩm) bước vào vòng chung khảo bình chọn trực tuyến, tại landing page cuộc thi trên Báo điện tử Dân trí.

Tiếp đó, ngày 26-27/12, vòng chung kết được diễn ra tại tòa B1, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. Ở vòng chung kết, đối với hạng mục "Ý tưởng An toàn giao thông", 5 cá nhân/ tập thể có bài dự thi vào vòng chung kết có 20 phút trình bày và phản biện trước ban giám khảo.

Rất đông đại biểu, khách mời tới tham dự lễ trao giải (Ảnh: Mạnh Quân).

Còn ở hạng mục "Giải pháp công nghệ an toàn giao thông", 10 cá nhân/ tập thể có bài dự thi vào vòng chung kết được các chuyên gia cố vấn tư vấn, có 24 tiếng để hoàn thiện ý tưởng/ sản phẩm dự thi và thuyết trình trước ban giám khảo vào 2 ngày 26-27/12/2022.

Ngày 27/12, Hội đồng giám khảo tiến hành họp để đánh giá, phản biện chéo, thống nhất lựa chọn và sắp xếp 5 ý tưởng/ sản phẩm xuất sắc nhất của từng hạng mục để tiến hành trao giải theo khung giải thưởng vào 16h ngày 27/12/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá cao những sáng kiến tại cuộc thi, vì thông qua cuộc thi những công dân trẻ được thể hiện trách nhiệm với vấn đề an toàn giao thông của Việt Nam, mà trên hết là với tính mạng của đồng bào.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí (Ảnh: Mạnh Quân).

"Sáng kiến được người trẻ đưa ra để phục vụ chính họ chắc chắn sẽ xác thực nhất, phù hợp nhất. Không dừng ở mức ý tưởng, phần lớn người tham gia cuộc thi đều gợi ý các giải pháp, với những cách triển khai thực sự công phu. Nhiều giải pháp công nghệ, truyền thông có tính thực tiễn rất cao, có thể áp dụng được ngay", Thiếu tướng Đức chia sẻ.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá, mặc dù cuộc thi có thể lệ và đầu bài mang tính chuyên biệt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Việt Nam và triển khai trong thời gian ngắn, nhưng số lượng người tham gia và bài thi lớn đã cho thấy cuộc thi nhận được phản hồi, ủng hộ rất tốt từ xã hội.

"Sáng kiến người dân đưa ra sẽ là xác thực, phù hợp nhất"

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, đến thời điểm này có thể khẳng định, Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2022 do Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phối hợp với Báo Điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Theo Thứ trưởng Hà, chỉ sau 2 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận về hơn 200 bài dự thi ở 2 hạng mục "Ý tưởng về an toàn giao thông" và "Giải pháp công nghệ an toàn giao thông". Không chỉ dừng ở mức ý tưởng, phần lớn người tham gia cuộc thi đều gợi ý các giải pháp, phương thức triển khai thực sự công phu.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ trưởng Hà nhận định, tất cả các sản phẩm được gửi về ban tổ chức, dù chỉ dừng ở mức ý tưởng sơ bộ, hay là những sản phẩm, ứng dụng đã qua nghiên cứu tìm tòi… nhưng tất cả đều cho thấy các tác giả đã dành rất nhiều thời gian, công sức, và thực sự mang theo tấm lòng muốn chia sẻ những điều hữu ích cho toàn xã hội.

"Rõ ràng, sáng kiến được người dân đưa ra để phục vụ chính người dân chắc chắn sẽ xác thực nhất, phù hợp nhất", Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Hà, chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 chính là cầu nối mở ra những cơ hội mới để những ý tưởng, sáng kiến nhanh chóng tiến đến bước hiện thực hóa, đóng góp tiếng nói của người dân với các cơ quan quản lý Nhà nước. Những ý tưởng, sáng kiến đạt giải cao trong cuộc thi sẽ là tiền đề để Ban Tổ chức Cuộc thi nghiên cứu phát triển và đưa sản phẩm được ứng dụng thực tế với giao thông Việt Nam.

Với những kết quả tích cực đã đạt được, có thể đánh giá, Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các ý tưởng, sáng kiến từ nhân dân mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần nghiên cứu, sáng tạo trong các tầng lớp đồng bào, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam. Hơn 200 sáng kiến dự thi không vì lợi nhuận mà vì lợi ích cộng đồng là minh chứng rõ nét của tinh thần Việt Nam, trí tuệ Việt Nam. Đó là tinh thần luôn nghĩ đến cộng đồng và ý chí cháy bỏng muốn làm cho cộng đồng tốt lên.

"Tôi mong rằng, cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2022 là bước khởi đầu để Cục Cảnh sát giao thông, Báo điện tử Dân trí cùng các đơn vị đối tác tiếp tục khai thác, mở rộng thêm quy mô giải thưởng vào các năm sau; góp phần phát huy hết khả năng sáng tạo của các sáng kiến được trao giải; để nhân lên, ứng dụng ở tất cả các địa phương trong cả nước", Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh.