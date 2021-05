Ca dương tính liên tục tăng, Chủ tịch Vĩnh Phúc yêu cầu biện pháp cứng rắn

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo ông, mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân để xử lý nghiêm minh.

Sẵn sàng cho trường hợp có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng

Ông Lê Duy Thành phê bình và chấn chỉnh đối với một số cơ quan, địa phương chưa quyết liệt, thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ngành địa phương tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống dịch; căn cứ hậu quả xảy ra để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự, theo tinh thần khách quan, công bằng, nghiêm minh.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Y tế Vĩnh Phúc và UBND cấp huyện được yêu cầu tiếp tục huy động lực lượng, thần tốc, quyết liệt truy vết F1 triệt để, không bỏ sót trường hợp nào, đồng thời quản lý chặt chẽ F2 và F3. Thực hiện khoanh vùng và có biện pháp cứng rắn ngay đối với các địa bàn có nguy cơ cao về dịch bệnh, không để dịch bùng phát, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt đối với những người có nguy cơ cao liên quan đến 4 địa điểm đã phát dịch.

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao chưa tự giác chấp hành việc khai báo và cách ly y tế, kể cả xem xét trách nhiệm hình sự những trường hợp cố tình chống đối hoặc khai báo sai sự thật gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo việc rà soát và thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với các cá nhân đi du lịch hoặc rời khỏi địa bàn tỉnh quay trở lại tỉnh sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Sở Y tế cùng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc và các sở, ngành liên quan rà soát lại năng lực các khu cách ly tập trung, các quân sự lẫn dân sự; có phương án mở rộng, bổ sung các khu cách ly sẵn sàng cho trường hợp có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất mở rộng Bệnh viện dã chiến, đề xuất bổ sung thêm ít nhất 2.000 giường tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước 16h00 ngày 6/5.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu rà soát lại toàn bộ quá trình giám sát, theo dõi y tế sau thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh, các trường hợp hết thời hạn cách ly tập trung, các trường hợp khỏi bệnh. Thực hiện nghiêm việc bàn giao người sau cách ly cho các địa phương và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để quản lý theo đúng quy định.

Đề xuất lắp đặt camera kết nối trực tuyến tại các cơ sở cách ly tập trung để thuận lợi cho việc chỉ đạo, giám sát. Báo cáo thực trạng nhu cầu trang thiết bị y tế cho phòng, chống dịch Covid-19; đề xuất mua hoặc thuê thêm từ 10-15 máy xét nghiệm để đáp ứng đủ năng lực, nhu cầu xét nghiệm tầm soát, sàng lọc của tỉnh và đề xuất mua bổ sung vật tư y tế cần thiết cho công tác phòng, chống dịch (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt...) báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc vào chiều 6/5.

Chủ tịch UBND cấp huyện chủ động thực hiện Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong phạm vi chức trách được giao chỉ đạo và chuẩn bị cơ sở vật chất để bổ sung giường cách ly với công suất cụ thể như sau: 2 thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên tối thiểu 300 giường/thành phố; các huyện còn lại tối thiểu 100 giường.

Kiểm soát chặt người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đối tượng nước ngoài trên địa bàn tỉnh, xử lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh của người Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao nước ngoài. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nhà hàng, quán karaoke, quán bar trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Trong khi đó, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội theo chức năng nhiệm vụ để kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình phòng, chống dịch bệnh trong các nhà máy, phân xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh theo các tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan quản lý chặt chẽ lịch trình đi lại, làm việc của đội ngũ lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp, các chương trình làm việc giữa các đối tác, nhất là doanh nghiệp FDI.

Quản lý chặt chẽ toàn bộ lịch trình làm việc, đi lại của các đối tượng như công nhân trong doanh nghiệp, đội ngũ lái xe; các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp… để kịp thời cung cấp báo cáo cơ quan quản lý nhà nước.

"Đưa tin các tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành, không nghiêm túc trong thực thi công vụ" - Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn vừa ký quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch tại thôn Tiền Phong, xã Tiên Phong, huyện Bình Xuyên để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, địa điểm, phạm vi vùng cách ly y tế là toàn bộ thôn Tiền Phong; thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 20h ngày 4/5, tùy theo diễn biến tình hình có thể kéo dài hơn.

Quyết định nêu rõ, thiết lập ngay các chốt, trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào thôn Tiền Phong; tổ chức cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly.