Cá chết trắng, san hô gẫy đổ ở dưới đáy biển tỉnh Khánh Hòa

Ngày 25/8, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã cử cán bộ phối hợp cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra thông tin cá chết trắng, san hô gẫy đổ ở đáy biển khu vực Hòn Bạc (phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Thông tin trên được ông Nguyễn Quang Huy, huấn luyện viên lặn biển chuyên nghiệp, cung cấp.

Nhiều loại cá bị chết dưới đáy biển khu vực Hòn Bạc, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Quang Huy).

Theo ông Huy, vào ngày 15/8, ông và một nhóm du khách người Đức được Trung tâm Lặn biển Vietnam Underneath (Nha Trang) tổ chức lặn ở khu vực biển Hòn Bạc đã bắt gặp rất nhiều cá chết dưới đáy biển, nhiều con bụng bị bể, mất mắt, trong đó có cả những con cá rất nhỏ. Ngoài ra, các khối san hô cứng tại đây cũng bị gãy ngang.

“Đây có thể là hậu quả của việc người dân sử dụng chất nổ để khai thác hải sản ở tầng lửng và tầng đáy”, ông Huy nhận định.

San hô gẫy đổ ở đáy biển khu vực Hòn Bạc (Ảnh: Quang Huy).

Huấn luyện viên lặn biển này cho rằng, việc sử dụng chất nổ để khai thác hải sản sẽ tận diệt nguồn lợi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, đặc biệt là tàn phá các quần thể san hô dưới đáy. Do đó, ông kiến nghị phải xử lý nghiêm hành vi khai thác hải sản theo kiểu tận diệt này.

Cũng theo ông Huy, ngoài việc hủy hoại môi trường, việc sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt dưới nước còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chính ngư dân.

“Để đánh bắt tầng cá mong muốn, ngư dân thường tính toán thời gian cháy của kíp nổ. Nhưng nếu canh sai, mìn có thể phát nổ ngay trên tay, khiến họ bị thương nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”, ông Huy chia sẻ.

Một số loài cá nhỏ cũng chết trắng tại khu vực biển này (Ảnh: Quang Huy).

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Biển và Hải đảo phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tại địa bàn và UBND phường Đông Ninh Hòa điều tra, xác minh có hay không việc sử dụng chất nổ để khai thác hải sản tận diệt, hủy hoại môi trường biển tại khu vực Hòn Bạc.

Lãnh đạo cơ quan này cho biết sẽ xử lý nghiêm minh nếu phát hiện vi phạm.