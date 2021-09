Bộ trưởng Quốc phòng gửi thư khen chiến sĩ lao mình xuống sông cứu người

Dân trí Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ghi nhận, hành động của Thượng úy Ngô Văn Thứ thể hiện tinh thần dũng cảm, không sợ nguy hiểm, quên mình vì tính mạng của nhân dân, được nhân dân hết sức cảm phục.

Ngày 19/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư khen ngợi tinh thần dũng cảm lao mình xuống dòng sông Đáy cứu người của Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Ngô Văn Thứ.

Trong thư, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được biết tin, ngày 17/9, trên đường đi làm về, Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ, nhân viên Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam, Quân khu 3, đã dũng cảm lao mình xuống dòng sông Đáy, gắng hết sức mình cứu người bị đuối nước, đưa vào bờ an toàn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ghi nhận, hành động của Thượng úy Ngô Văn Thứ đã thể hiện tinh thần dũng cảm, không sợ nguy hiểm, quên mình vì tính mạng của nhân dân, được nhân dân và đồng đội hết sức cảm phục.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang khen ngợi, biểu dương tấm gương dũng cảm của Thượng úy Ngô Văn Thứ, đồng thời bày tỏ mong muốn Thượng úy Ngô Văn Thứ tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 17/9, trên đường đi làm từ cơ quan về nhà, đến giữa Cầu Châu Sơn (phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Thượng úy Ngô Văn Thứ nhìn thấy người đi đường dừng đỗ lại, nhiều người dân đang hô hoán có người đuối nước sông. Ngay lập tức Thượng úy Ngô Văn Thứ đã lao mình xuống sông và bơi đến chỗ người bị nạn, kéo vào bờ.

Với kinh nghiệm của một quân nhân từng được huấn luyện cơ bản về các kỹ năng bơi, kinh nghiệm cứu vớt người đuối nước, anh đã nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, cố gắng đảm bảo an toàn khi di chuyển giữa dòng nước và giúp nạn nhân không bị ngạt thở.

Do hiện nay đang vào mùa mưa, nước sông dâng cao, chảy siết khiến việc cứu người khá vất vả. Rất may mắn khi đang đưa cô gái vào bờ, có một thuyền đánh cá của người dân ngang qua nên quân nhân Ngô Văn Thứ đã bám vào mạn thuyền cùng ngư dân đưa được cô gái vào bờ an toàn.

