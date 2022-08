Bỏ quy định số dư trong tài khoản thu phí không dừng

Quyết định này được đưa ra sau những phản ứng gay gắt của người tham gia giao thông những ngày qua khi chính thức áp dụng thu phí tự động không dừng (ETC) trên hệ thống cao tốc toàn quốc, đi quãng đường ngắn nhưng nhất định phải có đủ số dư cho toàn tuyến.

Sau khi bỏ quy định về số dư tài khoản thu phí từ ngày 6/8, VEC cho biết, trước khi tham gia giao thông vào đường cao tốc, người điều khiển phương tiện cần kiểm tra số dư trong tài khoản thu phí để đảm bảo đủ thanh toán cho chiều dài quãng đường phương tiện di chuyển. Trong trường hợp tài khoản thu phí không có đủ số dư để thanh toán tại đầu ra đường cao tốc, gây ùn tắc tại làn thu phí, người điều khiển phương tiện có thể bị cơ quan chức năng xử phạt theo quy định.

Nhiều tài xế trước đó phản ứng khi họ chỉ đi quãng đường ngắn nhưng lại bị bắt buộc số dư trong tài khoản ETC phải đủ cho toàn tuyến (Ảnh: Gia An).

Trước đó, việc quy định số dư tài khoản ETC được VEC lý giải là phương án tạm thời trước mắt, nhằm đảm bảo nguyên tắc người điều khiển phương tiện phải duy trì số dư tài khoản để đi vào cao tốc; đảm bảo nguyên tắc tối ưu thời gian xử lý sự cố, không để ùn tắc kéo dài trên cao tốc. Hạn mức chỉ là tạm thời nên sẽ có sự thay đổi phù hợp tốt nhất cho người tham gia giao thông.

Theo VEC, trên thực tế, lượng phương tiện qua các trạm thu phí trên các tuyến do VEC quản lý chưa nạp tiền vào tài khoản hoặc số dư không đủ còn rất lớn. Trong tình huống bình thường, một xe qua trạm ETC mất khoảng 2-4 giây; trường hợp tài khoản không đủ tiền thì thời gian xử lý tại điểm ra sẽ mất trên 5 phút vì phải tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin điểm vào, hướng dẫn nạp tiền, thu tiền mặt… Nếu nhiều phương tiện phải xử lý thì có thể dẫn đến ùn tắc kéo dài, mất an toàn giao thông và không đảm bảo hiệu quả của thu phí ETC.

Nhiều ý kiến cho rằng đã có chế tài xử phạt đối với các lái xe cố tình vi phạm thì quy định số dư tài khoản là bất hợp lý. Tuy nhiên, VEC thông tin, thời gian đầu triển khai thu phí ETC trên cao tốc là thời gian để người tham gia giao thông thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng dịch vụ, việc áp dụng các hình thức xử phạt theo luật định không phải là phương án tối ưu.

VEC hiện quản lý, khai thác 4 tuyến cao tốc là Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Hệ thống thu phí ETC do Tasco cung cấp dịch vụ.

Những ngày đầu đưa hệ thống ETC vào khai thác tồn tại tình trạng phương tiện không dán thẻ ETC khi vào đường cao tốc hoặc có dán thẻ nhưng chưa nạp tiền vào tài khoản thu phí, số dư trong tài khoản thu phí không đủ để thanh toán tại đầu ra… đã tạo áp lực rất lớn cho công tác khai thác vận hành, gây ùn tắc tại các trạm thu phí do phải kéo dài thời gian xử lý offline.

Sau gần một tuần vận hành hệ thống ETC và đánh giá chỉ số hiệu năng sử dụng, một số tồn tại khách quan và chủ quan vẫn còn, nhưng cơ bản tình hình giao thông trên cao tốc bảo đảm an toàn, tình trạng ùn ứ ở đầu ra, đầu vào tại một số thời điểm cơ bản được giải quyết.

Để bảo đảm hệ thống thu phí ETC hoạt động đồng bộ, hiệu quả, an toàn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý triệt để các bất cập của hệ thống thu phí ETC, nhất là trên các tuyến cao tốc và các tuyến đường giao thông huyết mạch; có phương án xử lý phù hợp, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí ETC làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí, nhà đầu tư các dự án hạ tầng giao thông rà soát, khắc phục ngay các lỗi (lỗi kỹ thuật), nhất là lỗi không nhận diện thẻ định danh của phương tiện, tăng cường nhân lực có chuyên môn và kinh nghiệm trực đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông có nhu cầu kích hoạt hoặc chuyển đổi tài khoản thu phí giữa các nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC; tiếp tục đẩy mạnh công tác dán thẻ định danh theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát để giữ gìn an ninh trật tự và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động thu phí không dừng, kể cả vi phạm của chủ phương tiện, người lái xe và các đơn vị quản lý, vận hành trạm thu phí (nếu có); thực hiện trích xuất dữ liệu từ hệ thống thu phí ETC để xử phạt nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí ETC gây ùn tắc giao thông…

Được biết, cả nước có 4,8 triệu xe ô tô, hiện đã có hơn 3,5 triệu xe dán thẻ đầu cuối (đạt gần 76%). Bộ Giao thông vận tải đặt mục tiêu dán thẻ ETC hơn 80% vào cuối tháng 8.