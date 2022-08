Điểm danh những lỗi "trớ trêu" của thu phí tự động không dừng

Theo chỉ đạo của Chính phủ, từ ngày 1/8, tất cả các tuyến cao tốc trong cả nước đóng các làn thu phí thủ công và thực hiện thu phí tự động không dừng (ETC) hoàn toàn.

Phương tiện muốn lưu thông trên cao tốc phải dán thẻ ETC, có đủ tiền trả phí trong tài khoản. Đây là hình thức thu phí áp dụng công nghệ tự động nhận diện phương tiện và trừ tiền vào tài khoản giao thông. Chủ phương tiện không cần dừng lại trả tiền mà có thể đi thẳng qua trạm thu phí.

Tuy nhiên, theo thống kê, trong ngày đầu thu phí ETC đã phát sinh một số tình huống gây ùn tắc. Nhiều phương tiện không đủ điều kiện như chưa dán thẻ, không đủ tiền trong tài khoản vẫn đi vào cao tốc dẫn đến tình trạng ùn ứ, kẹt xe dài cả km.

Từ ngày 1/8 thu phí ETC hoàn toàn trên cao tốc.

Theo thống kê, lỗi chiếm tỷ lệ lớn nhất là hệ thống không nhận diện được thẻ. Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, trong ngày đầu thu phí ETC, 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác ghi nhận 3 lỗi cơ bản là chưa kích hoạt thẻ, tài khoản không hợp lệ và tài khoản không đủ tiền.

Riêng tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, trong ngày 1/8 ghi nhận gần 20% phương tiện dán thẻ nhưng không có tiền trong tài khoản ETC. Lỗi thẻ chưa kích hoạt cũng ghi nhận số lượng rất lớn, chiếm tỷ lệ 59% lưu lượng phương tiện. Những lỗi này khiến hệ thống ETC không nhận diện được nên từ chối tiếp nhận xe vào cao tốc. Các phương tiện phải dừng dán thẻ, xử lý tình huống nên gây ùn tắc giao thông kéo dài.

Với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài khoản ETC chưa có tiền hoặc chưa kích hoạt thẻ cũng là những lỗi ghi nhận nhiều nhất. Trong ngày đầu thu phí ETC có hàng trăm xe phải dừng lại kiểm tra. Đa số các xe đều mắc các lỗi như tài khoản không có tiền, không đủ tiền trong tài khoản, chủ xe đã dán thẻ nhưng chưa kích hoạt tài khoản, thậm chí nhiều chủ xe đã nạp tiền qua ngân hàng nhưng tiền chưa về tài khoản giao thông nên hệ thống ETC không ghi nhận sử dụng dịch vụ.

Nhiều tài xế phản ánh đi các tuyến cao tốc khác bình thường nhưng về tuyến cao tốc này lại bị báo lỗi. Các trường hợp gặp sự cố thẻ này được nhân viên hướng dẫn đưa xe ra làn khẩn cấp để xử lý.

Theo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, nguyên nhân của những lỗi trên là do nhiều chủ phương tiện chưa nắm được chủ trương về thực hiện thu phí ETC toàn bộ trên các tuyến cao tốc, khi đến trạm thu phí mới dán thẻ nên tài khoản chưa được kích hoạt kịp thời; chủ phương tiện không kiểm tra số dư tài khoản giao thông trước khi vào cao tốc, đến trạm thu phí mới nạp tiền nên có trường hợp tiền chưa kịp về tài khoản.

Về việc hệ thống ETC tại trạm không nhận diện được thẻ, Tổng cục Đường bộ lý giải do nhiều chủ phương tiện dán thẻ đã lâu nhưng chưa sử dụng dịch vụ nên thẻ bị giảm chất lượng, thẻ bị dán sai quy cách. Hệ thống thu phí mới đưa vào hoạt động nên cần thời gian để hiệu chỉnh, hoàn thiện.

Theo Tổng cục Đường bộ, các lỗi trên đã được dự kiến trong phương án xử lý tình huống sự cố và diễn tập trước đó. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên vận hành thu phí tự động vẫn còn có lúc không ứng phó kịp thời các tình huống thực tế phát sinh.

Để đảm bảo công tác vận hành hệ thống thu phí ETC trên cao tốc ổn định, tạo thuận lợi cho chủ phương tiện, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị vận hành và các nhà cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục các lỗi chủ quan của hệ thống thu phí; tăng cường nhân lực có kinh nghiệm cho các trạm thu phí trên đường cao tốc; bổ sung các điểm dịch vụ dán thẻ trên các tuyến đường nối vào cao tốc; tăng cường nhân viên trực đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ chủ phương tiện chuyển đổi tài khoản, kích hoạt tài khoản và xử lý các tình huống phát sinh…