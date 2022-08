Tài xế xếp hàng dài chờ dán thẻ ETC qua trạm thu phí tự động ở TPHCM

Chiều 1/8, ngày đầu tiên thực hiện thu phí tự động (ETC) tại trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân, TPHCM), rất nhiều phương tiện qua trạm chưa dán thẻ ETC buộc phải xếp hàng dài chờ làm thủ tục. Trước đó, trạm thu phí An Sương - An Lạc đã bố trí 10 làn thu phí (tính cả 2 hướng), mỗi hướng sẽ có 4 làn thu phí tự động và một làn thu phí hỗn hợp.

Rất nhiều lái xe chưa nắm được quy định thu phí mới của trạm nên chưa kịp dán thẻ và chưa đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến trên điện thoại. Các phương tiện xếp hàng dài ở khu vực lề đường sau trạm để chờ tới lượt để nhân viên trạm thu phí hỗ trợ đăng ký tài khoản, dán thẻ ETC.

Ghi nhận của PV lúc 16h chiều, rất nhiều tài xế xe ôtô, xe tải, xe container... được nhân viên trạm thu phí hướng dẫn vào khu vực chờ làm thủ tục và dán thẻ ETC.

Nhân viên hỗ trợ của trạm thu phí An Sương - An Lạc giúp các tài xế tạo tài khoản và hướng dẫn quy trình nạp tiền trả phí tự động qua điện thoại ngay bên lề đường.

Yến Nhi (nhân viên hỗ trợ của trạm thu phí An Sương - An Lạc) cho biết: "Từ đầu giờ chiều lượng tài xế chưa dán thẻ và có nhu cầu dán thẻ ETC đổ về rất đông, mọi người trong đội không có thời gian nghỉ ngơi ăn uống. Mặc dù mệt nhưng nhóm đều cố gắng để các tài xế có thể lưu thông nhanh chóng".

Một số người chạy xe máy tới trạm và mang theo giấy tờ xe ôtô đến xin đăng ký tài khoản trước để tránh mất thời gian khi qua trạm lần tới.

Nhân viên hỗ trợ tài xế dán thẻ ETC lên xe để có thể qua cửa thu phí không dừng. Quy trình dán thẻ và tạo mỗi tài khoản mất khoảng 10-15 phút, tuy nhiên số lượng nhân viên hỗ trợ ít nhưng phương tiện chưa dán thẻ khá nhiều nên một số thời điểm bị ùn ứ cục bộ tại khu vực trạm thu phí.

Thẻ ETC có thể dán ở phần đèn xe ôtô hoặc phía trên kính lái cho các loại xe tải lớn.

Đến 17h chiều, trạm thu phí An Sương - An Lạc tạm thời ngừng hỗ trợ dán thẻ ETC vì lượng phương tiện cũng thưa dần, các làn thu phí tự động cũng thông thoáng, không còn cảnh ùn ứ như trước.