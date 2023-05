Bộ GTVT yêu cầu hoàn thành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đúng ngày 19/5

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang quyết liệt chỉ đạo Ban Quản lý dự án (QLDA) 7, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng tuyến chính Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo kế hoạch.

Do khối lượng các hạng mục cần hoàn thành là khá lớn, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp xuyên lễ 30/4-1/5. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình thực hiện các gói thầu từ ngày 29/4 đến ngày 3/5, các nhà thầu đều không đạt so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân chính do các nhà thầu Thăng Long (Gói thầu XL01), Cường Thịnh Thi (Gói thầu XL02), Phúc Lộc, Tổng 8 (Gói thầu XL02), Vinaconex, Vinaconex E&C (Gói thầu XL04) chưa tập trung nguồn lực và chưa nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải. Đặc biệt, các đơn vị trên chưa chú ý triển khai hạng mục an toàn giao thông.

Để tuyến cao tốc đi vào hoạt động đúng ngày 19/5, Bộ GTVT yêu cầu, Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 và lãnh đạo các nhà thầu trực tiếp chỉ đạo, huy động nhân lực và máy móc thiết bị tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp. Bộ GTVT giao Ban QLDA 7 đảm bảo hoàn thành trước ngày 10/5 các hạng mục như: rãnh thoát nước dọc, hàng rào, các nút giao, cầu vượt ngang, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục liên quan.

"Yêu cầu lãnh đạo các nhà thầu trực tiếp có mặt tại hiện trường để điều hành thi công", Bộ GTVT nêu rõ trong văn bản.

Đối với các nhà thầu, các mũi thi công không đáp ứng yêu cầu tiến độ, Bộ GTVT đề nghị cần có biện pháp điều phối, hỗ trợ giữa các nhà thầu trong liên danh, giữa các gói thầu trong dự án để đảm bảo mục tiêu chung đưa tuyến chính vào khai thác theo kế hoạch.

Ban QLDA 7 có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình, lập các báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình; báo cáo hoàn thành công trình của Tư vấn giám sát; báo cáo công tác giám sát tác giả; báo cáo công tác kiểm định chất lượng độc lập công trình,… để thực hiện công tác nghiệm thu, đưa tuyến chính vào khai thác.

Đồng thời, đơn vị này phải hoàn thiện các thủ tục tại hiện trường với hồ sơ pháp lý về chấp thuận, phê duyệt thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác và lập phương án tổ chức giao thông.

Bộ GTVT giao Ban QLDA 7 làm việc với Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để tổ chức kiểm tra hiện trường. Ban QLDA 7 chỉ đạo các đơn vị rà soát, khắc phục các tồn tại và hoàn thiện mọi thủ tục trước ngày 15/5.

Đơn vị chủ động phối hợp với địa phương và chỉ đạo tư vấn rà soát, có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại các nút giao, đảm bảo điều kiện khai thác an toàn, thuận lợi. Chủ trì làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV có phương án tổ chức vận hành, bảo trì trong thời gian khai thác tạm.

Trước đó, Bộ GTVT đã hoãn việc đưa vào khai thác đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết dịp 30/4. Nguyên nhân do tuyến cao tốc này chưa bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn. Đồng thời, việc di chuyển chưa thuận tiện với người dân khu vực dự án do các đơn vị phải tổ chức giao thông tạm tại các cầu vượt ngang.

"Nguyên nhân chủ yếu do nguồn vật liệu đắp mới được tháo gỡ và khai thác lại vào đầu tháng 4. Đáng nói, hiện nay, một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù và chưa bàn giao mặt bằng; quá trình triển khai thi công còn tình trạng một số hộ dân chưa đồng thuận, cản trở thi công", Bộ GTVT nêu nguyên nhân.

Vì vậy, Bộ GTVT dự kiến tổ chức khánh thành dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng với dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm vào ngày 19/5.