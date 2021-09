Bộ đội dầm mưa giúp gia đình F1, F0 chằng chống nhà cửa, xuống đồng gặp lúa

Dân trí Gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc ở Đà Nẵng giúp các hộ dân ở "vùng đỏ" chằng chống nhà cửa trước khi bão vào đất liền. Lực lượng bộ đội Hà Tĩnh xuống địa bàn hỗ trợ người dân kịp thời thu hoạch lúa.

Để giảm thiểu thiệt hại cho người dân khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, ngày 11/9, gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 971 - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng giúp các hộ gia đình ở vùng đỏ của quận Thanh Khê chèn chống nhà cửa.

Chiến sĩ Lê Tấn Bảo thuộc Trung đoàn 971 - Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng ưu tiên nhà có hoàn cảnh neo đơn, người già, phụ nữ và trẻ em để chèn chống nhà cửa bằng bao cát và cố định bằng dây thừng.

Gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 971 - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng giúp các hộ gia đình ở vùng đỏ của quận Thanh Khê chèn chống nhà cửa.

Những bao cát được các chiến sĩ bộ đội chuyển vào vùng đỏ.

"Mưa lớn nhưng chúng tôi cố gắng chèn chống nhà cửa để đảm bảo an toàn cho người dân khi bão đổ bộ", chiến sĩ Lê Tấn Bảo nói.

Không chỉ chèn chống nhà cửa, các chiến sĩ bộ đội còn giúp khơi thông cống thoát nước và chặt những cành cây có nguy cơ ngã đổ vào nhà dân khi bão đổ bộ.

Dù trời mưa to nhưng các chiến sĩ không quản ngại vất vả.

Theo UBND phường Tam Thuận (quận Thanh Khê), để chuẩn bị cho công tác ứng phó bão số 5, phường phối hợp với lực lượng bộ đội chèn chống nhà cửa, giúp người dân kiên cố vật dụng trong gia đình trước khi bão đổ bộ. Đối với các gia đình có F1, F0, lực lượng cũng đến kiểm tra nhà cửa và gia cố nếu cần.

Lực lượng ưu tiên nhà có hoàn cảnh neo đơn, người già, phụ nữ và trẻ em để chèn chống nhà cửa..

Đối với các gia đình có F1, F0, lực lượng cũng đến kiểm tra nhà cửa và gia cố nếu cần.

Bộ đội khẩn trương giúp dân thu hoạch lúa tránh ảnh hưởng mưa bão

Những ngày qua, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, lúa ngoài đồng của bà con nông dân đã chín vàng, đến ngày thu hoạch. Trong khi đó, thời tiết có những diễn biến bất lợi, mưa to trên diện rộng khiến nhiều diện tích ở các xã vùng trũng lúa bị ngập úng.

Bộ đội Hà Tĩnh huy động lực lượng giúp dân gặt lúa

Ghi nhận tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) ngày 10-11/9, để khẩn trương giúp người dân không bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà đã huy động lực lượng phối hợp cùng chính quyền gặt lúa và vận chuyển thóc về sân phơi của từng hộ gia đình.

Quy trình thu hoạch lúa đã được cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tại chỗ của các thôn cùng chính quyền địa phương lên phương án rất kỹ để đảm bảo nguyên tắc phòng dịch.

Trung tá Nguyễn Thành Nam, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà chia sẻ: "Với tinh thần của người lính, chúng tôi không quản ngại thời tiết, trước mắt ưu tiên những hộ gia đình chính sách, neo người giúp trước. Chúng tôi đã dùng các phương tiện thủ công như liềm, và thuyền ván để thu hoạch lúa kịp thời cho nhân dân trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền".

Gia đình bà Hồ Thị Điền, thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh gieo cấy trên 6 sào lúa nước, đến thời điểm này lúa đã chín rộ nhưng do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, nên 2/3 diện tích lúa bị ngập úng. Trong lúc đó, chồng bị tai nạn nằm liệt giường từ nhiều năm nay, gia đình lại neo người, vậy nên việc thu hoạch gặp không ít khó khăn.

"Gia đình tôi có 6 sào ruộng, trong đó 3 sào bị ngập rồi, chồng thì bị bệnh tật nằm một chỗ 20 năm. Hôm nay nhờ các chú bộ đội về giúp, gia đình tôi đã gặt xong lúa", bà Điền nói.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà nói: "Toàn huyện có gần 2/3 trà lúa Hè Thu gieo cấy muộn. Do vậy, đến thời điểm này, lúa chưa được chín hẳn. Nhưng với phương châm "xanh nhà, hơn già đồng" huyện đã huy động tối đa lực lượng quân sự, công an, biên phòng trực tiếp giúp đỡ bà con nhân dân những khu vực trũng thấp, vùng bị ngập nặng khẩn trương thu hoạch và vận chuyển về cho bà con một cách sớm nhất".

Ngoài việc hỗ trợ người dân gặt lúa, chính quyền địa phương cũng bố trí máy gặt đập liên hợp để phối hợp thu hoạch lúa trên các thửa ruộng của từng nhà. Sau khi thu hoạch lúa sẽ được vận chuyển tập trung về sân kho của xã rồi lần lượt đưa đến từng nhà cho người dân.

Không chỉ xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà), trong thời gian tới nhiều địa phương ở Hà Tĩnh sẽ tiếp tục được lực lượng vũ trang hỗ trợ thu hoạch và vận chuyển thóc lúa về nơi an toàn trước khi mưa lũ về.

Khánh Hồng - Tiến Hiệp