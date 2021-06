Bộ Công an triệu tập một số nghi phạm tấn công Báo điện tử VOV

Dân trí Đến nay cơ quan công an đã xác định được nhóm người nghi vấn có hành vi tấn công mạng vào Báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) và cũng triệu tập được một số đối tượng liên quan.

Tối 18/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) đã xác lập chuyên án chủ trì, phối hợp công an các địa phương khẩn trương điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc và tiến hành xác định đối tượng thực hiện hành vi tấn công mạng vào Báo điện tử VOV.

Bộ Công an đã triệu tập đối tượng nghi vấn tấn công mạng Báo điện tử VOV. (Ảnh: VOV).

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin, đến nay, cơ quan công an đã xác định được nhóm người nghi vấn có hành vi tấn công mạng vào Báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) và cũng triệu tập được một số đối tượng liên quan.

Theo VOV, sau khi Báo điện tử VOV đăng tải loạt bài viết liên quan thực trạng livestream trên mạng xã hội, một số đối tượng đã có hành vi kích động, tạo các tài khoản ảo để tấn công nhiều nền tảng của Báo Điện tử VOV. Trong đó, đỉnh điểm là việc tấn công DDOS (từ chối dịch vụ) nhằm vào Báo Điện tử VOV trong ngày 13/6; tấn công Fanpage của báo; gửi email, gọi điện xúc phạm đến các nhân vật đã trả lời phỏng vấn, xúc phạm phóng viên viết bài bằng những tin nhắn đe dọa, thóa mạ...

Trước đó, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Viettel và VNPT gấp rút xử lý việc Báo Điện tử VOV bị tấn công mạng trong 2 ngày 12-13/6/2021.

Ngày 16/6, Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông) đề nghị điều tra, xử lý hành vi tấn công các nền tảng kỹ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, hành vi tấn công mạng Báo điện tử VOV là rất tiêu cực, vi phạm nghiêm trọng pháp luật.

Nguyễn Dương