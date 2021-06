Bộ Công an điều tra việc Báo điện tử VOV bị tấn công mạng

Dân trí Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) của Bộ Công an cho biết, đơn vị đã nhận được công văn về việc đề nghị điều tra cuộc tấn công mạng vào Báo điện tử VOV.

Sáng 14/6, trao đổi với báo chí, ông Ngô Thiệu Phong, Tổng biên tập Báo điện tử VOV cho biết, cơ quan này đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an điều tra làm rõ các cuộc tấn công mạng nhằm vào trang Báo điện tử VOV và nền tảng mạng xã hội của cơ quan này.

Liên quan đến sự việc này, trưa cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã nhận được công văn của VOV. Hiện, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Độc giả không thể truy cập vào VOV.VN tại thời điểm báo này bị tấn công mạng trong 2 ngày 12/6, 13/6.

Theo VOV, sau khi Báo điện tử VOV đăng tải loạt bài viết liên quan thực trạng livestream trên mạng xã hội, một số đối tượng đã có hành vi kích động, tạo các tài khoản ảo để tấn công nhiều nền tảng của Báo Điện tử VOV. Trong đó đỉnh điểm là việc tấn công DDOS (từ chối dịch vụ) nhằm vào Báo Điện tử VOV trong ngày 13/6; tấn công Fanpage của của báo; gửi email, gọi điện xúc phạm đến các nhân vật đã trả lời phỏng vấn, xúc phạm phóng viên viết bài bằng những tin nhắn đe dọa, thóa mạ...

Trước đó, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Viettel và VNPT gấp rút xử lý việc Báo Điện tử VOV bị tấn công mạng trong 2 ngày 12-13/6/2021.

Nguyễn Dương