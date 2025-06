Bộ Công an khảo sát hệ thống thông tin dùng chung ở tỉnh Phú Thọ

Chiều 26/6, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã khảo sát thực tế và làm việc với tỉnh Phú Thọ về công tác chuẩn bị vận hành tổng thể các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khảo sát thực tế ở Phú Thọ chiều 26/6 (Ảnh: Công an Phú Thọ).

3 tỉnh đang huy động tổng lực, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai vận hành tổng thể các hệ thống thông tin dùng chung.

Trong đó, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc lựa chọn, nâng cấp và kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phú Thọ cũng hoàn thành việc lựa chọn, nâng cấp cấu hình các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động và chỉ đạo, điều hành, gồm: hệ thống họp trực tuyến; hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc; thư điện tử; thông tin báo cáo; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cổng thông tin điện tử... để đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh này phấn đấu đến ngày 28/6 hoàn thành cập nhật 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đồng bộ trên các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Trước ngày 30/6, địa phương sẽ cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp; cung cấp 982 dịch vụ công trực tuyến. Hoàn thành bố trí trụ sở, trang cấp thiết bị, phân công lãnh đạo, nhân lực, hệ thống hạ tầng mạng,… bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp liên tục, không gián đoạn.

Qua khảo sát thực tế, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long ghi nhận nỗ lực, tích cực của tỉnh Phú Thọ trong chuẩn bị cơ sở vật chất, con người, nguồn lực để vận hành tổng thể các hệ thống thông tin dùng chung.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Ông Long đề nghị 3 tỉnh thống nhất để định hình nền tảng số dùng chung duy nhất, sớm thực hiện kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Công an tỉnh Phú Thọ được giao phối hợp với sở, ngành liên quan rà soát tới từng cơ quan, đơn vị, địa phương cấp xã về công tác bảo mật an ninh, an toàn hệ thống; ban hành quy chế quản lý, thực hiện phân cấp, phân quyền hệ quản trị.

Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý tỉnh Phú Thọ huy động đoàn thanh niên, sinh viên cùng lực lượng công an thành lập các tổ công tác, ra quân trực ở các xã, phường để hỗ trợ, giúp đỡ người dân thực hiện thủ tục hành chính trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với hệ thống cơ sở dữ liệu cũ, ông Long đề nghị tiếp tục duy trì để tra cứu, khai thác sử dụng, song cần đảm bảo quy trình bảo mật, lưu trữ dữ liệu.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông đều yêu cầu đơn vị liên quan rà soát ngay những điểm nghẽn được chỉ ra để khắc phục; khẩn trương kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu, đảm bảo vận hành thử nghiệm trong các ngày tới để chính thức đưa vào hoạt động từ 1/7.

Tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình sẽ ra mắt vào ngày 1/7.

Tỉnh mới có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh.