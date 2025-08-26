Biển người ở ga Cát Linh - Hà Đông, Hanoi Metro "mách nước" hành khách

Cát Linh - Hà Đông lập kỷ lục mới

Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết trong ngày 24/8 (tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2), từ 5h30 đến 24h, Hanoi Metro đã vận chuyển an toàn gần 200.000 lượt hành khách trên toàn tuyến.

Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông phục vụ hơn 146.000 lượt hành khách (thiết lập kỷ lục mới về sản lượng), tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội phục vụ trên 50.000 lượt hành khách.

So với ngày 21/8 (buổi tổng hợp luyện lần 1), lượng hành khách có sự tăng trưởng rõ rệt. Trong đó, tuyến Cát Linh - Hà Đông tăng hơn 36.000 lượt hành khách, tương đương 32,8%; tuyến Nhổn - ga Hà Nội tăng hơn 20.000 lượt hành khách, tương đương 66,9%.

Gần 200.000 lượt hành khách chọn dùng 2 tuyến tàu điện để di chuyển trong ngày 24/8 (Ảnh: CTV).

"Mách nước" hành khách

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến, Hanoi Metro đã chủ động tăng tần suất chạy tàu, kéo dài thời gian vận hành, đồng thời tổ chức phân luồng hành khách tại các ga trọng điểm.

Trong những ngày diễn ra các sự kiện dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới, Hanoi Metro khuyến nghị hành khách nên mua vé cả chiều đi và chiều về trong cùng một lần để tiết kiệm thời gian, tránh phải xếp hàng nhiều lần.

Khách hàng cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, đặc biệt là quá trình xếp hàng tại quầy bán vé, xếp hàng lên ke ga và lên tàu, tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Đối với việc vệ sinh cá nhân, hành khách nên chủ động sử dụng ngay nhà vệ sinh sau khi xuống tàu trước khi ra khỏi nơi soát vé do số lượng nhà vệ sinh công cộng xung quanh nhà ga còn hạn chế. Sau khi ra khỏi cổng soát vé, hành khách sẽ không thể quay lại khu vực trong ga.

Với tuyến 3.1, có các điểm nhà vệ sinh bên trong nhà ga và khu vực vệ sinh công cộng xung quanh nhà ga, riêng tại ga Cầu Giấy, hành khách có thể xem xét điểm vệ sinh trong Trường Đại học Giao thông vận tải.

Từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, hành khách đi tàu điện trên cao sẽ được miễn phí.

Người dân cần theo dõi thường xuyên fanpage chính thức của Hanoi Metro để nắm bắt tình hình tại các nhà ga và lựa chọn thời gian đi tàu hợp lý, đặc biệt là các khung thời gian trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện.

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm từ 6h30.

Trước đó, Ban Tổ chức sẽ sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8.