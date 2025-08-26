Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu đến đảng viên 100 tuổi

Sáng 26/8, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Trần Thị Mỹ Xuân (Trần Thị Kiếp), đảng viên 100 tuổi, sinh sống tại phường Đức Nhuận, TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà và chúc mừng bà Xuân nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Lãnh đạo Thành ủy TPHCM chúc bà luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ con cháu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cụ Trần Thị Mỹ Xuân (Ảnh: Đ.N.).

Bà Trần Thị Mỹ Xuân (SN 1925 tại tỉnh Đồng Tháp) là nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em TPHCM. Bà chính thức vào Đảng tháng 9/1945.

Trong đợt này, Đảng bộ TPHCM có 5.151 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng và 38 trường hợp được truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 24 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 90 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 382 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...