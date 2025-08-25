Bí thư Trần Lưu Quang: Tôi trở về để đồng hành vì sự phát triển của TPHCM

Phát biểu nhận quyết định của Bộ Chính trị sáng 25/8, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn tới Tổng bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương và Bộ Chính trị đã tin tưởng, giao trọng trách. Ông cũng cho biết, nhiệm vụ mới cũng đi kèm với trọng trách lớn và kỳ vọng của các cấp lãnh đạo.

"Tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Nên và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tiếp nhận tôi như một người đồng chí, đồng đội. Sau 4 năm 3 tháng 21 ngày, tôi đã có cơ hội trở về mảnh đất này để cùng đồng hành vì sự phát triển của thành phố", ông Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tân Bí thư Thành ủy TPHCM cũng bày tỏ sự trăn trở, lo lắng khi được giao nhiệm vụ quan trọng và vì mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân TPHCM, vì sự tăng trưởng của thành phố và sự chờ đợi của nhiều doanh nghiệp về một chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tân Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, điều mà ông trăn trở và lo lắng nhất là việc đội ngũ lãnh đạo thành phố đã, đang và sẽ kết nối với nhau như thế nào để tạo thành sức mạnh. Ông mong các lãnh đạo TPHCM cùng suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong một chỉnh thể mới, một không gian phát triển mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Sáng 25/8, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Hội nghị có sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM.

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.