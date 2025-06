Bé gái 13 tuổi để lại thư “không cần tìm con", được tìm thấy ở quán karaoke

Công an xã Phú Khê (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) mới đây tiếp nhận tin báo từ vợ chồng anh H.V.H. (trú tại xã Phú Khê) về việc con gái mình là H.T.B.H (13 tuổi) rời khỏi nhà, để lại bức thư với lời nhắn “không cần tìm con” và tắt điện thoại di động.

Sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, gia đình anh H. liên hệ với công an xã nhờ hỗ trợ.

Ngay lập tức, Công an xã Phú Khê triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện cháu B.H. được một chiếc ô tô màu đen BKS 88A-599.xx đón tại khu Liên Minh, xã Phú Khê.

Chủ ô tô là anh Trần Anh Tuấn, lái xe taxi, trú tại xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Công an xã Phú Khê kịp thời "giải cứu" bé gái 13 tuổi được đưa tới Vĩnh Phúc làm ở quán karaoke (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Làm việc với công an, anh Tuấn nói được một người cùng địa phương thuê đón cháu H. từ xã Phú Khê về xã Liên Hòa làm việc tại quán karaoke.

Công an xã Phú Khê đã cử cán bộ trực tiếp đến xã Liên Hòa xác minh và động viên cháu H. trở về gia đình.

Xúc động và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an xã Phú Khê, anh H.V.H. vừa viết thư tay bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc.

“Việc làm của Công an xã Phú Khê không chỉ thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ từ các đối tượng xấu. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho sự gần dân, sát dân và hết lòng vì nhân dân của lực lượng công an cơ sở”, Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá.