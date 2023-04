Bắt quả tang 11 đối tượng điểu khiển 3 tàu sắt "moi ruột" sông Đáy

Ngày 27/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Yên Khánh phối hợp với Đội CSGT Đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh này vừa phát hiện bắt quả tang 3 tàu với 11 đối tượng đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đáy.

Tàu cát các đối tượng sử dụng để "moi ruột" sông Đáy (Ảnh: CANB).

Cụ thể, khoảng 2h ngày 25/4 tại Km46+100 sông Đáy, thuộc địa phận xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, lực lượng công an bắt quả tang Trần Văn Hòa (SN 1985, trú xã Khánh Cường), Trần Văn Hiệp (SN 1981, trú xã Khánh Thiện), huyện Yên Khánh và Nguyễn Quang Hùng (SN 1990, trú xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) đang khai thác cát trái phép.

Qua kiểm tra, cả 3 tàu trên do các đối tượng điều khiển, thực hiện hành vi hút cát "moi ruột" sông Đáy đều không có giấy phép vận chuyển, khai thác cát, phương tiện không giấy đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển không có bằng cấp chuyên môn theo quy định.

Các đối tượng cùng phương tiện bị bắt giữ (Ảnh: CANB).

Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền đã hút được từ 2-6m3 cát. Trên mỗi tàu có từ 3-4 đối tượng vận hành các loại máy hút cát để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.