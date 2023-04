Tước danh hiệu công an nhân dân 3 cán bộ ở Ninh Bình

Đại tá Đặng Trọng Cường - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình vừa ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu tá Vũ Ngọc Tân - Trưởng Công an xã Khánh An; Đại úy Trần Mạnh Cường - Phó trưởng Công an xã Khánh Thiện và Thượng úy Phan Thanh Tâm, cán bộ Công an xã Khánh An.

Trụ sở Công an xã Khánh An (Ảnh: NT).

Trước đó, cả 3 cán bộ công an này bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vì vi phạm pháp luật trong quá trình công tác. Cụ thể, các cán bộ này liên quan trực tiếp đến vụ án Đánh bạc xảy vào ngày 22/2/2023 tại xã Khánh An, huyện Yên Khánh.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.