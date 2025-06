Bão Wutip đổ bộ bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết chiều 14/6, vị trí tâm bão số 1 (bão Wutip) ở vào khoảng 21,2 độ vĩ Bắc, 109,9 độ kinh Đông, trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15- 20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Bão Wutip đang hoạt động trên khu vực bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong 3 giờ qua (từ 13h đến 16h ngày 14/6), trên khu vực tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Nghệ An, đặc biệt tại các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp.