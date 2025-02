Bảo vệ kể phút lao vào can ngăn đối tượng cầm dao dọa "giết chết chúng mày"

Chiều 8/2, trong lúc làm việc tại một cửa hàng thuộc phường Lộc Vượng (TP Nam Định, tỉnh Nam Định), ông Nguyễn Văn Kiểm (62 tuổi, bảo vệ) trông thấy một người đàn ông bước vào bên trong.

Ông chỉ nghĩ người này là khách bình thường vì "mỗi ngày khách ra vào cửa hàng thường xuyên".

"Tôi là bảo vệ đứng bên ngoài cửa hàng. Do cửa kính cách âm nên không nghe được bên trong xảy ra chuyện gì", ông nhớ lại.

Video ghi lại cảnh bác bảo vệ lao vào can ngăn đối tượng cầm dao dọa "giết chết chúng mày" (Nguồn video: MXH).

Một lúc sau, thấy nữ tạp vụ chạy ra bên ngoài hô hoán, ông Kiểm vội lao vào bên trong cửa hàng. Lúc này, ông thấy đối tượng cầm con dao dài khoảng 20cm đe dọa nữ nhân viên, liên tục chửi bới. Không kịp suy nghĩ nhiều, ông Kiểm chạy đến can ngăn và thuyết phục đối tượng.

Nam bảo vệ cho hay, trong trường hợp này, nếu mình hô hoán hoặc lớn tiếng có thể khiến đối tượng hoảng loạn và hành động tiêu cực, gây nguy hiểm tính mạng của nữ nhân viên.

Do đó ông đã chọn cách thuyết phục, mời đối tượng "có việc gì thì ra ngoài giải quyết". Sau đó, người đàn ông đứng dậy, cất dao vào túi và bỏ ra ngoài, điều khiển xe máy rời đi.

"Thấy đối tượng cầm dao giơ lên, tôi phải kịp thời hành động, nếu không sẽ nguy hiểm cho nữ nhân viên", ông Kiểm nói.

Đây là lần thứ 3 ông Kiểm không ngại nguy hiểm giúp đỡ những người xung quanh. Trước đây, ông từng phóng xe đuổi theo một đối tượng trộm xe máy.

Khoảnh khắc nam bảo vệ (bên phải) lao đến can ngăn, thuyết phục đối tượng cầm dao (Ảnh cắt từ video).

Bốn ngày sau, đoạn video ông Kiểm can ngăn đối tượng cầm dao được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của người dùng mạng.

"Bác bảo vệ dũng cảm quá nhưng cũng hơi liều lĩnh vì đối tượng cầm hung khí thế kia. Chúc bác thật nhiều sức khỏe và luôn bình an", người dùng Huyền Linh viết.

"Bác dũng cảm và bình tĩnh quá nhưng cũng khuyên bác can ngăn thì nên giữ khoảng cách", tài khoản Hoàng Hiệp bình luận.

Chị Thảo, con gái ông Kiểm, cho biết từng nghe bố kể lại sự việc, song vẫn rất hốt hoảng và lo lắng khi xem được video.

"Tôi chỉ nghe bố kể là đối tượng lao vào la hét, giờ xem video mới thấy nguy hiểm thế nào. Gia đình khuyên ông lần sau gọi người cùng hỗ trợ, chứ không tự mình xông vào như thế", chị Thảo nói.

Ông Kiểm tâm sự, dù bị đe dọa cũng không sợ, bởi nếu ông né tránh thì có thể ảnh hưởng người khác.

"Thấy chuyện bất bình tôi không thể ngồi yên", nam bảo vệ nói.

Chỉ huy Công an phường Lộc Vượng (TP Nam Định) cho biết Cơ quan điều tra Công an TP Nam Định đang phối hợp với Công an phường tập trung xác minh đối tượng, làm rõ vụ việc.