Bão Tapah sắp hình thành ảnh hưởng thế nào đến nước ta?

Sáng 6/9, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông với cường độ mạnh cấp 7.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết điều kiện hoạt động của áp thấp nhiệt đới này đang khá là thuận lợi cho sự phát triển, với nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía Bắc của Biển Đông ở ngưỡng 29-30 độ C.

Đồng thời, trong vùng hoạt động của áp thấp nhiệt đới độ đứt gió nhỏ, cộng thêm gió Tây Nam ở phía Nam hoạt động tương đối mạnh nên khả năng mạnh lên thành bão của áp thấp nhiệt đới này lên tới 70-80%.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo chỉ trong chiều tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và sẽ là cơn bão số 7 hoạt động trên Biển Đông năm nay.

Theo danh sách tên quốc tế, tên cơn bão số 7 khi hình thành là Tapah.

Hoàn lưu hậu bão số 7 khả năng gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết cơn áp thấp nhiệt đới/bão này hình thành trên khu vực phía Bắc của Biển Đông, trong khi lưỡi áp cao cận nhiệt đới hình thế chính quyết định tới đường đi, hướng di chuyển của các cơn áp thấp nhiệt đới/bão lại có xu hướng suy yếu.

Cơn áp thấp nhiệt đới/bão này nằm ở phần phía Tây của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, theo xu hướng đường dẫn thì cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc là chủ đạo.

Theo dự báo, với hướng di chuyển Tây Bắc thì khả năng di chuyển sâu của bão hướng về phía đất liền nước ta là không cao mà khả năng bão sẽ đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc.

Các trung tâm dự báo bão quốc tế nhận định cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc trong ngày 8/9, tức ngày thứ 2 tuần tới. Khi đổ bộ cường độ của bão có thể đạt tới cấp 10-11, giật tới cấp 13-14.

Dự báo của Việt Nam cũng khá tương đồng với các dự báo quốc tế. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định trong tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão với cường độ mạnh nhất khi áp sát vùng bờ biển đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đạt cấp 10, giật cấp 13.

Thời gian đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc vào khoảng sáng và trưa ngày 8/9, tức vào sáng và trưa ngày thứ 2 tuần tới, theo cơ quan khí tượng thủy văn.

Về các điểm khác biệt của cơn bão số 7, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đây là cơn bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, vị trí hình thành của bão là ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, tuy nhiên điểm hình thành bão là khá cao, ở khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía Bắc.

Sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó sẽ trôi theo hướng Tây, về phía nước ta.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo khả năng khoảng từ chiều và đêm 9/9 đến ngày 11/9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.