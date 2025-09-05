Miền Bắc nắng nóng, Biển Đông có thể đón bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 6/9, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Theo dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ và các nơi khác có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định ngày 6/9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc những ngày tới tiếp tục nắng nóng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 6/9 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.