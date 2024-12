Bảo tàng CAND tiếp nhận nhiều hiện vật của liệt sĩ Công an tỉnh Long An

Chiều 25/12, Bảo tàng Công an nhân dân (CAND), Cục Công tác đảng và công tác chính trị (X03, Bộ Công an) đã tiếp nhận 30 hiện vật của liệt sĩ công an và các hiện vật gắn liền với những sự kiện tiêu biểu của Công an tỉnh Long An.

Ban tổ chức cho biết, từ tháng 10/2021, Cục X03 đã cử cán bộ của Bảo tàng CAND phối hợp với Phòng PX03 Công an tỉnh Long An sưu tầm hiện vật của 2 liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Đức Hòa; Tống Duy Tân, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Cần Đước, và hiện vật các sự kiện tiêu biểu của Công an tỉnh Long An.

Đến nay, Công an tỉnh Long An đã sưu tầm được 30 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và trao tặng Bảo tàng CAND, Cục X03.

Đại diện Cục X03 tiếp nhận hiện vật của Công an tỉnh Long An (Ảnh: Công an nhân dân).

Lễ tiếp nhận các hiện vật là hoạt động nhằm triển khai kế hoạch của Bộ Công an về sưu tầm hiện vật phục vụ trưng bày Bảo tàng CAND, nhằm bảo quản lâu dài và tuyên truyền, phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật phản ánh chiến công, thành tích tiêu biểu của lực lượng CAND và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Với sự phối hợp từ công an các đơn vị, địa phương, Ban Tổ chức hiện đã tiếp nhận gần 5.000 hiện vật, trong đó trên 4.000 hiện vật là bộ sưu tập quân hiệu, phù hiệu, huy hiệu của cảnh sát, an ninh… các nước trên thế giới.

Bảo tàng CAND cho biết trong thời gian tới, Bảo tàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, sưu tầm, những hiện vật gắn liền với chiến công, thành tích cũng như những cống hiến hy sinh của các liệt sĩ CAND và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.