Bão Nongfa thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết chiều 30/8, sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão Nongfa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh và sẽ suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão (sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới), các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to, cục bộ nơi mưa rất to trên 300mm.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão Nongfa, nhiều trạm đã ghi nhận gió mạnh như Bạch Long Vĩ cấp 7, giật 9; Cô Tô cấp 7, giật cấp 8; Hòn Ngư cấp 6, giật 9, sóng cao 2,5m; Cồn Cỏ cấp 6, giật 8; Đô Lương (Nghệ An) giật cấp 10; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 6, giật cấp 7.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to, nơi mưa rất to trên 200mm.

Hồi 13h, tâm bão đang hoạt động ở khu vực ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị với cường độ mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/h), giật 10-11. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/h và sẽ đi vào đất liền các tỉnh trên trong chiều tối nay.

Gió mạnh cấp 8, giật 10-11 có thể gây gãy cành cây, tốc mái, biển động mạnh, rất nguy hiểm với tàu thuyền và lồng bè.

Một số nơi ở miền Trung sơ tán dân (Ảnh: Văn Nguyễn).

Dự báo khoảng 1h ngày 31/8, bão đi sâu vào đất liền Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, còn khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là vùng tâm mưa.

Tổng lượng mưa cả đợt dự báo đạt 200-400mm, có nơi trên 600mm. Riêng từ nay đến hết ngày 31/8, các khu vực này tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa 150-250mm, có nơi trên 350mm. Mưa sau đó sẽ mở rộng ra trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Bão Nongfa sẽ gây mưa lớn diện rộng cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý tuyệt đối không được chủ quan. Tuy cường độ gió bão không mạnh nhưng gây mưa lớn ở đúng khu vực vừa chịu tác động của bão số Kajiki (bão số 5) nên cần đặc biệt lưu ý đến nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Một số khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế.