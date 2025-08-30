Bão Nongfa áp sát đất liền, loạt chuyến bay bị điều chỉnh lịch

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa).

Lúc 10h, tâm bão đang hoạt động trên khu vực biển Hà Tĩnh - Huế, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25-30km/h.

Vietnam Airlines thông báo do ảnh hưởng của tình hình thời tiết, hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Đồng Hới (Quảng Trị), Phú Bài (Huế) trong ngày 30/8.

Cụ thể, tại sân bay Đồng Hới, các chuyến VN 7592, VN 7405, VN 1591, VN 1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới; VN 7404, VN 7405, VN 1404, VN 1405 giữa TPHCM và Đồng Hới được khai thác sớm trước 10h ngày 30/8.

Tại sân bay Phú Bài, các chuyến VN 1541, VN 1540 giữa Hà Nội và Huế; VN 1366, VN 1367, VN 1370, VN 1371 giữa TPHCM và Huế sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác sau 12h ngày 30/8.

Tại các sân bay ở Thanh Hóa, Đà Nẵng, hãng sẽ theo dõi chặt chẽ biến động của thời tiết để có phương án điều chỉnh khai thác phù hợp nếu có ảnh hưởng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: H.A).

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 30/8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định.

Hãng khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Hãng khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này vui lòng theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng.

Theo dự báo, khoảng 19h ngày 30/8, bão Nongfa đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị.

Đến 7h ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Cơ quan khí tượng dự báo từ trưa 30/8, ven biển Nghệ An - Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị có gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Có thể xuất hiện mưa dông mạnh, lốc xoáy trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Theo dự báo, ngày 30/8 hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 500mm; khu vực Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.