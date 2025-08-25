Bão Kajiki đổ bộ bờ biển Nghệ An - Hà Tĩnh: Mưa trắng trời, gió quật mạnh

• Lúc 10h ngày 25/8, bão cách Nghệ An khoảng 120km, cách Hà Tĩnh khoảng 100km, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km. • Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ; các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm. • Người dân vùng bão được yêu cầu không ra đường từ 11h. • Hệ thống đê biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị hiện được thiết kế chịu bão cấp 9–10, gió giật cấp 11. Tuy nhiên, bão số 5 dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 13–14, vượt ngưỡng thiết kế. Hà Tĩnh được xác định là địa phương đáng lo ngại nhất. • Đã sơ tán gần 30.000 người dân.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 82km bờ biển thì có 4,8km đê và 11,65km kè, trong đó một số đê biển xung yếu như Diễn Châu (xã Diễn Thành cũ), Quỳnh Phú (xã Quỳnh Thọ cũ).

Ông Ngô Tùng Lâm, Trưởng phòng đê điều, Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An, cho biết đến thời điểm này, các tuyến đê biển tại Nghệ An vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, các tuyến đê biển được thiết kế chịu bão cấp 10, do vậy an toàn đê biển tại địa phương này bị uy hiếp nếu bão số 5 được dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 13-14, vượt ngưỡng thiết kế đổ bộ vào đất liền.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) và lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra đê biển tại xã Diễn Châu (Ảnh: H. Nguyên).

Ông Lâm cho biết để đảm bảo an toàn, toàn bộ dân cư sinh sống ở khu vực đê biển xung yếu sẽ được di dời đến nơi khác trước khi bão số 5 đổ bộ. Công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền đang được triển khai. Các địa phương, lực lượng vũ trang cũng sẵn sàng phương án hộ đê trong tình huống bất ngờ xảy ra.

Trong sáng 25/8, Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu (Nghệ An). Đây là tuyến đê được dự báo sẽ chịu tác động khi cơn bão số 5 tiến vào đất liền.

Đoàn yêu cầu chính quyền và các lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư để có phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Mưa tạm ngừng như gió thổi mạnh khu vực ven biển Cửa Lò, Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo dự báo, khoảng 16h hôm nay, bão đổ bộ vào vùng bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh với cường độ cấp 12-13, giật cấp 15.

Tại phường Cửa Lò (Nghệ An) lúc 11h40 đã ngớt mưa nhưng gió vẫn thổi mạnh, sóng biển đánh dữ dội. Toàn phường đã bị cắt điện để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Địa phương này di dời hơn 2.500 người dân các khu vực có nguy cơ cao, vùng trũng thấp ven biển đến các trường học, nhà cao tầng và khách sạn đóng trên địa bàn.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời gian ảnh hưởng nặng nhất từ 14h đến 18h; trọng tâm bão tại khu vực Cửa Lò, Vinh, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu (cũ), tỉnh Nghệ An; Nghi Xuân (cũ), tỉnh Hà Tĩnh và khu vực huyện Tĩnh Gia (cũ), tỉnh Thanh Hóa.