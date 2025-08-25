Bão Kajiki được dự báo cường độ mạnh, Bộ Công Thương chỉ đạo khẩn

Cơn bão Kajiki (bão số 5) được dự báo có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, cơ quan dự báo ở trong nước và quốc tế đều dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh.

Ngày 23/8 và 24/8, Bộ Công Thương ban hành công điện hỏa tốc về việc ứng phó khẩn cấp với bão. Sở Công Thương các tỉnh, thành được yêu cầu chỉ đạo chủ đập thủy điện tăng cường bảo vệ đập, hồ chứa; vận hành đúng quy trình, hạ mực nước đón lũ; phối hợp cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đặc biệt, các công trình thuỷ điện tại khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của bão (nhất là tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) chủ động tăng cường vận hành phát điện, xả nước, hạ mực nước hồ thấp hơn mực nước trước lũ để tăng dung tích đón lũ góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du.

Sở Công Thương các tỉnh, thành cũng phải yêu cầu đảm bảo cung ứng, dự trữ hàng hóa thiết yếu cho người dân vùng bị chia cắt do mưa lũ. Tăng cường kiểm tra thị trường, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt với vật liệu xây dựng và hàng thiết yếu...

Bão Kajiki sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền Nghệ An - Quảng Trị vào trưa và chiều 25/8 (Ảnh: NCHMF).

Các chủ đập thủy điện phải tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, tuyệt đối không để xảy ra lũ nhân tạo và thông báo sớm cho người dân trước khi xả lũ. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, khắc phục kịp thời sự cố ở đập, thiết bị xả lũ, hệ thống cảnh báo, đảm bảo an toàn cho hồ đập, vùng hạ du và các công trình đang thi công.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các thủy điện lớn, hồ chứa tại miền Trung như Trung Sơn, Hủa Na, Bản Vẽ, Hương Điền… cần theo dõi chặt chẽ dự báo khí tượng, chủ động hạ mực nước từ ngày 23-27/8 nhằm tăng dung tích đón lũ, giảm áp lực cho hạ du khi bão số 5 đổ bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 18h ngày 24/8, bão Kajiki đã mạnh lên cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, cách Nghệ An khoảng 435km, cách Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông.

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh, và ít nhất bằng, thậm chí có thể mạnh hơn bão số 10 năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh.

Chính vì vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - mức rất lớn. Người dân và chính quyền các địa phương cần khẩn trương, quyết liệt trong ứng phó, thực hiện sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không chủ quan.