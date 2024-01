Bắn bi sắt, ném bom xăng trên ngư trường Cà Mau: Hiện tượng rất bất thường

Chỉ hơn một tháng cuối năm 2023, nhiều tàu cá trên vùng biển Cà Mau bị nhiều đối tượng tấn công liên quan đến tranh chấp ngư trường. Có tàu bị nhóm này dùng tàu khác đâm gây hư hỏng hoặc bắn bi sắt, ném bom xăng,... làm thuyền viên bị thương, tàu bị cháy.

Tàu bị ném bom xăng cháy chìm trên biển

Ngày 10/1, kể lại với báo chí, ông T.H.P. (ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, thuyền trưởng tàu cá bị ném bom xăng ngày 2/1) cho biết, trong quá trình đánh bắt trên biển, nhiều lần ông từng chạm mặt các đối tượng tranh chấp ngư trường.

Hồi giữa tháng 11/2023, tàu cá của ông P. hành nghề ốc bẫy mực hoạt động ở vùng biển Cà Mau.

"Lúc đó, tàu của tôi vừa thả được vài chục ngàn con ốc bẫy mực thì có nhiều tàu nhỏ và xuồng máy chạy đến yêu cầu chúng tôi rút đi để ngư trường lại cho họ. Tôi nói chỗ này đã đánh bắt nhiều năm nay rồi nhưng họ cứ hăm dọa, cản trở đến khi tôi dừng lại thì mới chịu bỏ đi", ông P. kể.

Vài ngày sau, nhóm đối tượng quay lại đâm vào tàu của ông P. gây hư hỏng. Nhiều ngày kế tiếp, các đối tượng lại tìm đến tấn công khiến ông P. không hoạt động được gì.

"Chúng tôi bị đối tượng hăm dọa, đòi giết nếu còn ra biển đánh bắt", ông P. cho hay.

Nhớ lại thời khắc tàu bị ném bom xăng tối 2/1, theo ông P., lúc đó hơn 0h, tàu neo đậu cách cửa biển Kinh Hội khoảng 12 hải lý, ông và các thuyền viên đang ngủ.

Khi nghe tiếng động, ông P. thức dậy thấy có 4 đối tượng đi trên một chiếc vỏ composite (loại xuồng máy đi lại trên sông nước) tiếp cận rồi dùng chất gây cháy ném vào tàu.

"Bọn chúng ném nhiều lắm, tôi lấy cái mền che chắn nhưng bị cháy luôn. Lúc đó chỉ còn biết kêu anh em trên tàu chạy sang tàu khác để thoát thân", ông P. nhớ lại và cho biết chỉ hơn một phút sau lửa cháy bao trùm, chính ông đã phải chặt đứt dây neo chấp nhận để tàu chìm dần xuống biển.

Rất may nhóm của ông P. không ai bị ảnh hưởng đến tính mạng nhưng thiệt hại tài sản ước hơn 2 tỷ đồng.

Rất manh động

Ông N.T.P. (ngụ tỉnh Kiên Giang) đã đánh bắt cá trên biển mấy chục năm qua, cho biết trong quá trình hoạt động, các tàu va chạm với nhau là không tránh khỏi, nhưng việc tàu bị tấn công có chủ đích thì rất bất thường.

"Khuya 8/11/2023, tàu của chúng tôi đang neo đậu ở vùng biển Cà Mau thì có 2 phương tiện tiếp cận ném bom xăng. Lúc đó bất ngờ quá tôi chỉ biết chặt dây neo bỏ chạy", ông P. nhớ lại.

Hay tin tàu của ông P. bị tấn công, ông T.Đ.L. (chủ tàu cá KG-927…) cho tàu chạy đến ứng cứu nhưng cũng bị ném bom xăng. Đối phương còn dùng súng tự chế bắn bị thương thuyền viên trên tàu của ông L..

Cùng hoạt động trong khu vực với nhóm tàu của ông P., ông P.V.Đ. (chủ tàu cá KG-948…) cho rằng, nhóm đối tượng dùng bom xăng ném và súng tự chế bắn vào tàu cá của ông P., ông L. rất manh động. Hành vi này cố ý giết người và hủy hoại tài sản chứ không còn hăm dọa.

"Chúng có tổ chức vì chuẩn bị sẵn phương tiện, bom xăng, súng tự chế để cố tình tấn công các tàu cá nên mong cơ quan chức năng sớm điều tra xử lý", ông Đ. mong muốn.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, chỉ hơn một tháng cuối năm 2023, có ít nhất 12 vụ tàu cá bị tấn công liên quan đến tranh chấp ngư trường.

Công an tỉnh Cà Mau đã lập ban chuyên án để điều tra. Hiện công an đã khởi tố vụ án và 5 bị can. Ngoài ra, một số đối tượng khác cũng được công an mời làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, xử lý các vụ việc. Trường hợp đã rõ đối tượng và hành vi, khẩn trương đưa ra xét xử theo quy định.

Cà Mau cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ NN&PTNT chỉ đạo các lực lượng chức năng trên biển (biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, kiểm ngư,...) phối hợp hỗ trợ tỉnh trong việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là các khu vực thường xuyên xảy ra tranh chấp ngư trường.