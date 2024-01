Tranh chấp ngư trường ở Cà Mau: Đâm tàu, bắn bi sắt, ném chai xăng

Ngày 9/1, UBND tỉnh Cà Mau cho biết trong hơn một tháng cuối năm 2023, cơ quan chức năng đã tiếp nhận ít nhất 12 vụ liên quan đến tranh chấp ngư trường.

Trong đó, tháng 11/2023 có 3 vụ. Điển hình là ngày 8/11/2023, tàu cá KG-62299-TS đang hoạt động khai thác hải sản thì có hơn 10 đối tượng ném chai thủy tinh có chất gây cháy lên tàu cá. Hậu quả làm tàu cá bị cháy xém, vỡ kính và một thuyền viên bị thương.

Ngày 29/11, ông L.Q.H. điều khiển tàu cá CM-06377-TS khai thác hải sản trên vùng biển U Minh, bị ông L.T.M. chạy tàu cá đến ngăn cản, đâm làm vỡ mạn tàu của ông H.

Tàu cá này đâm tàu cá khác được cho là liên quan đến tranh chấp ngư trường (Ảnh cắt từ clip).

Riêng tháng 12/2023 liên tục xảy ra các vụ đụng độ giữa các tàu cá trên biển, làm ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe của ngư dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Cụ thể, ngày 5/12/2023, ông L.H.H. điều khiển tàu cá thả ốc bẫy mực thì có nhiều tàu khác đến ngăn cản. Tàu cá của ông H. bị đâm gãy trụ buộc dây.

Ngày 17/12/2023, tàu cá CM-02926-TS đang hoạt động thì có 6 đối tượng tiếp cận, đánh bị thương thuyền viên và lấy đi một số tài sản.

Đến ngày 29/12/2023, tàu cá CM-92324-TS của ông L.H.Q. đang hoạt động thì có người bắn đạn bi sắt làm ông Q. bị thương. Cùng ngày, một tàu cá khác cũng bị bắn bi sắt, bi keo làm vỡ kính và thuyền viên bị thương.

Gần đây nhất là vụ tàu cá CM-91296-TS của ông L.H.H. hành nghề ốc bẫy mực. Ngày 2/1, tàu cá đang neo đậu thì có khoảng 4 đối tượng lạ mặt dùng chai thủy tinh chứa xăng, đốt ném qua tàu. Hậu quả làm tàu cá bị cháy và chìm trên biển.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Cà Mau, trước đây xung đột quyền lợi xảy ra tranh chấp giữa nghề kéo lưới (cào) với nghề ốc bẫy mực do cào làm hư ốc bẫy mực; còn xảy ra tình trạng trộm ốc bẫy mực.

Hiện nay, qua điều tra cho thấy có phát sinh thỏa thuận giữa nhóm tàu cào với tàu ốc bẫy mực, dẫn đến dấu hiệu chiếm ngư trường trái phép để trục lợi. Trong đó, nhóm tàu ốc bẫy mực chiếm dụng ngư trường, sau đó thu tiền rồi cho nhóm tàu cào vào khai thác.

Một tàu cá bị cháy trên biển nghi bị ném xăng (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, trong quá trình chiếm ngư trường trái phép, các tàu ốc bẫy mực cũng mâu thuẫn với nhau. Thêm vào đó, có sự xuất hiện của nhóm người như xã hội đen sẵn sàng dùng vũ lực, hung khí trên biển để tranh giành ngư trường.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau đã lập ban chuyên án để điều tra các vụ việc. Đến nay, cơ quan chức năng xác định hầu hết các đối tượng vi phạm. Công an cũng khởi tố 1 vụ với 5 bị can.