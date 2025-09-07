Bắc Bộ nắng nóng trước khi mưa lớn diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 7-8/9, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ hai ngày tới có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão Tapah (bão số 7), khoảng từ chiều và đêm 9/9 đến ngày 11/9, khu vực Bắc Bộ sẽ có đợt mưa lớn diện rộng, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Khoảng thời gian này, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng hai ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 7/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C: nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.