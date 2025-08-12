Bà Trương Thị Bích Hạnh làm Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM

Sáng 12/6, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM về thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM. Hội nghị có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố về chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (Ảnh: H.A.).

Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM gồm 12 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 thành viên. Trong đó, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh làm Bí thư Đảng ủy. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải làm Phó bí thư Đảng ủy.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM gồm 5 thành viên. Ông Ngô Minh Hải làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, ông Phạm Minh Tuấn làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Tại hội nghị, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM cũng công bố quyết định thành lập và chỉ định nhân sự các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc theo ban chuyên môn tham mưu giúp việc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh làm Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM (Ảnh: H.A.).

Các đảng bộ, chi bộ được công bố quyết định thành lập và chỉ định nhân sự gồm Chi bộ Văn phòng; Chi bộ Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; Chi bộ Ban Tổ chức, kiểm tra; Chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo; Chi bộ Ban Công tác xã hội; Đảng bộ bộ phận Ban Công tác công đoàn; Chi bộ Ban Công tác nông dân; Đảng bộ bộ phận Ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi; Đảng bộ bộ phận Ban Công tác phụ nữ; Chi bộ Ban Công tác cựu chiến binh.

Trước đó, vào ngày 2/7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về thành lập và chuẩn y Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, thành lập Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam và các quyết định chuẩn y của Trung ương đối với 5 tổ chức chính trị - xã hội. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM mới gồm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh.

Các Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam còn lại là bà Võ Ngọc Thanh Trúc, ông Bùi Thanh Nhân, ông Nguyễn Thành Trung, ông Ngô Minh Hải, ông Nguyễn Minh Hoàng, ông Phạm Minh Tuấn, ông Phan Hồng Ân.