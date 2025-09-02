Ba thanh niên mất tích ở hồ Đá Xanh, vớt được một thi thể

Chiều 2/9, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc 3 thanh niên mất tích trên Hồ Đá Xanh (hồ tích nước của thủy điện Sêrêpốk 3) tại thôn 9, xã Ea Wer.

Hồ Đá Xanh - nơi 3 thanh niên bị mất tích (Ảnh: Đăng Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, một nhóm thanh niên tại phường Buôn Ma Thuột đã rủ nhau vào khu vực Hồ Đá Xanh để vui chơi nhân dịp nghỉ lễ.

Khoảng 15h cùng ngày, một người trong nhóm này không may rơi xuống hồ và 2 thanh niên khác nhảy xuống ứng cứu. Sau đó, cả 3 đều mất tích dưới dòng nước sâu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động phương tiện, lực lượng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Đến khoảng 18h cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy được một nạn nhân.

Cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại và dự kiến công tác cứu hộ có thể diễn ra trong đêm", lãnh đạo xã Ea Wer cho hay.

Hồ Đá Xanh là địa điểm được nhiều người tham quan, chụp ảnh do cảnh sắc đẹp và mặt nước hồ trong xanh vào mùa nắng.