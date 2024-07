Áp thấp nhiệt đới suy yếu, cả nước vào cao điểm mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tối 15/7, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển vào vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15km/h.

Đêm nay, hình thái trên suy yếu dần thành vùng áp thấp rồi tiến sâu vào đất liền Trung Trung Bộ. Lúc 7h sáng 16/7, tâm vùng áp thấp trên khu vực nam Lào với sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Từ chiều 15/7 đến chiều 17/7, mưa dông được dự báo xuất hiện trên khắp khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Tổng lượng mưa trong hai ngày tới phổ biến 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Cùng thời gian trên, Tây Nguyên hứng chịu lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ mưa lớn trên 150mm, tập trung vào chiều và đêm.

Ngoài ra, đêm 15/7 và ngày 16/7, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và Nam Bộ hứng mưa rào kèm dông với lượng 15-30mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 80mm.

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Trung Bộ đang có xu hướng suy yếu dần trước khi đi sâu vào đất liền (Ảnh: VNDMS).

Trên biển, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 1,5-3m, biển động.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-4m, biển động.

Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động.

Dự báo thời tiết ngày 16/7 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng Hòa Bình mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng đồng bằng và ven biển mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mưa rào và dông vài nơi, phía bắc rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.