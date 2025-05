4 tháng đầu năm, TPHCM thu ngân sách hơn 202.000 tỷ đồng

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM ngày 8/5, Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, thành phố thu ngân sách đạt hơn 202.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm, tăng 3,76% so với cùng kỳ và đạt gần 39% dự toán cả năm.

Trong đó, thu ngân sách nội địa gần 161.000 tỷ đồng, tăng 2,84% cùng kỳ, đạt 41,35% dự toán; thu từ xuất, nhập khẩu đạt hơn 41.200 tỷ đồng, tăng 7,53% cùng kỳ, đạt 31,7% dự toán cả năm.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai thông tin thêm, 4 tháng đầu năm 2025, kinh tế TPHCM tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu đều đạt tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách có nhiều khả quan xuất phát từ những lý do trên.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, phát biểu tại phiên họp (Ảnh: HMC).

Tại buổi làm việc, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM nhận định, lĩnh vực dịch vụ của TPHCM có sự đột biến trong tháng 4 nhờ 2 đại lễ vừa diễn ra (Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025).

TS Trương Minh Huy Vũ cho biết, trong tháng 4, lĩnh vực công nghiệp và xuất khẩu có khởi sắc. Tuy nhiên, đà tăng này chỉ mang tính tạm thời.

"Chúng ta có 90 ngày đàm phán về thuế quan nên doanh nghiệp, nhà đầu tư tranh thủ xuất khẩu qua Mỹ nhiều nhất có thể. Chúng ta không thể sử dụng kết quả của tháng 4 để nói lĩnh vực công nghiệp phục hồi tốt", TS Trương Minh Huy Vũ bày tỏ.

Trong tháng 4, lĩnh vực dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, tiêu dùng của TPHCM ước đạt gần 129.000 tỷ đồng, tăng 37,6% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt hơn 444.800 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 57.700 tỷ đồng (tăng 28,7%); dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 19.400 tỷ đồng (tăng 42,2%); dịch vụ lữ hành ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng (tăng 382%).

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM (Ảnh: HMC).

Tổng thu ngành du lịch tháng 4 ước đạt gần 20.000 tỷ đồng (tăng 29,9% so cùng kỳ); lũy kế 4 tháng ước đạt hơn 76.500 tỷ đồng (tăng 27,5% so với cùng kỳ). Khách quốc tế tới TPHCM trong tháng 4 ước đạt hơn 679.500 lượt (tăng 51,2% so cùng kỳ); lũy kế 4 tháng ước đạt hơn 2,3 triệu lượt (tăng 26,2% so với cùng kỳ). Khách nội địa tới TPHCM trong tháng 4 ước đạt hơn 3 triệu lượt (tăng 9,3% so với cùng kỳ); lũy kế 4 tháng ước đạt hơn 11,6 triệu lượt (tăng 7,1% so với cùng kỳ).

Đối với tình hình thực hiện giải ngân đầu tư công, thành phố đã giao, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 85.500 tỷ đồng. Đến hết ngày 29/4, thành phố đã giải ngân hơn 6.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 7,2% tổng vốn năm 2025.