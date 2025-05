Vấn đề TPHCM cần tính toán sau thành công của 2 đại lễ trong tháng 4

Tại phiên họp của UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra sáng 8/5, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, đã đưa ra những phân tích về các chỉ số tăng trưởng của thành phố, cơ hội và thách thức của địa phương giai đoạn tới, và những giải pháp trước vấn đề thuế quan. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ của TPHCM có sự đột biến trong tháng 4 vì 2 đại lễ vừa diễn ra (Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025).

"Trong tháng 4, lĩnh vực dịch vụ tăng đột biến, đặc biệt là du lịch với bệ đỡ quan trọng từ 2 đại lễ. Các đại lễ được thực hiện thành công, an toàn, có tổ chức, có tính toán gắn với hoạt động du lịch, thương mại, kích cầu văn hóa", TS Trương Minh Huy Vũ làm rõ.

Dựa trên kinh nghiệm các nước trên thế giới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM phân tích, thành công này có thể kéo dài thành vệt tăng trưởng dịch vụ từ 6 tháng đến một năm. Cơ sở để thành công này có thể kéo dài là thành phố làm tốt hình ảnh, quảng cáo, xúc tiến, các hoạt động tiếp nối nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước quay lại.

Ngược lại, sự đột biến của lĩnh vực dịch vụ chỉ là con sóng ngắn khi các sự kiện đã đi qua. Chuyên gia cũng thẳng thắn nhìn nhận, các đại lễ vừa qua đã cho thấy hạ tầng dịch vụ, du lịch, văn hóa của TPHCM cần tiếp tục nâng cấp nhanh để đáp ứng số lượng người tập trung rất đông cùng thời điểm.

TS Trương Minh Huy Vũ cho biết, trong tháng 4, lĩnh vực công nghiệp và xuất khẩu có khởi sắc. Tuy nhiên, đà tăng này chỉ mang tính tạm thời.

"Chúng ta có 90 ngày đàm phán về thuế quan nên doanh nghiệp, nhà đầu tư tranh thủ xuất khẩu qua Mỹ nhiều nhất có thể. Chúng ta không thể sử dụng kết quả của tháng 4 để nói lĩnh vực công nghiệp phục hồi tốt", TS Trương Minh Huy Vũ bày tỏ.

Đối với lĩnh vực nhập khẩu, nhiều thị trường đang có xu hướng giảm, đặc biệt là Trung Quốc, các đơn hàng mới không mở rộng. Ngoài ra, trong tháng 4, vấn đề cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn ảnh hưởng nhiều tới kinh tế của cả nước và TPHCM.

Vừa qua, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết tán thành sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố cho rằng đây là "cơ hội của tương lai".

"Khi nhìn ra cơ hội, đây là thời gian cần bắt đầu tích lũy, chuẩn bị cho trận đánh lớn. Vấn đề cụ thể nhất là chiến lược, lập quy hoạch trong tháng 5, tháng 6 để chuẩn bị đón làn sóng đầu tư, kinh doanh", TS Trương Minh Huy Vũ hiến kế.

Vị chuyên gia dẫn lại, vừa qua, Thủ tướng đã nêu bộ tứ chiến lược về thể chế thời gian tới là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

"Trong đó, kinh tế tư nhân của TPHCM vừa có nét chung của cả nước, vừa mang tính đặc thù rất cao. Với đòn bẩy kinh tế tư nhân, chúng ta mới có hy vọng tháng 5, tháng 6 và quý II có sự chuyển biến nhất định. Lực đẩy của kinh tế tư nhân là lá chắn quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh trong tháng 6, chúng ta có kết quả đàm phán thuế quan cuối cùng", TS Trương Minh Huy Vũ nêu rõ.

Trong tháng 4, lĩnh vực dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, tiêu dùng của TPHCM ước đạt gần 129.000 tỷ đồng, tăng 37,6% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt hơn 444.800 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 57.700 tỷ đồng (tăng 28,7%); dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 19.400 tỷ đồng (tăng 42,2%); dịch vụ lữ hành ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng (tăng 382%).

Tổng thu ngành du lịch tháng 4 ước đạt gần 20.000 tỷ đồng (tăng 29,9% so cùng kỳ); lũy kế 4 tháng ước đạt hơn 76.500 tỷ đồng (tăng 27,5% so với cùng kỳ). Khách quốc tế tháng 4 tới TPHCM ước đạt hơn 679.500 lượt (tăng 51,2% so cùng kỳ); lũy kế 4 tháng ước đạt hơn 2,3 triệu lượt (tăng 26,2% so với cùng kỳ). Khách nội địa tới TPHCM trong tháng 4 ước đạt hơn 3 triệu lượt (tăng 9,3% so với cùng kỳ); lũy kế 4 tháng ước đạt hơn 11,6 triệu lượt (tăng 7,1% so với cùng kỳ).

Đối với tình hình thực hiện giải ngân đầu tư công, thành phố đã giao, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 85.500 tỷ đồng. Đến hết ngày 29/4, thành phố đã giải ngân hơn 6.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 7,2% tổng vốn năm 2025.