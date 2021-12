4 ngày cứu hộ 7 cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ 5 tỉnh

Dân trí Chỉ trong vòng 4 ngày (9-12/12), Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam đã liên tục tiếp nhận, cứu hộ 7 cá thể động vật hoang dã từ 5 tỉnh khác nhau.

Ngày 13/12, vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, 7 cá thể động vật hoang dã mới được vườn phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam cứu hộ tại 5 tỉnh đã được đưa về Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật để chăm sóc, phục hồi tập tính với mục tiêu tái thả về môi trường tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

Cơ quan chức năng bàn giao cá thể tê tê Java cho lực lượng cứu hộ đưa về vườn quốc gia Cúc Phương chăm sóc, tái thả về tự nhiên.

Các cá thể được cứu hộ gồm: 3 cá thể rùa đầu to do cơ quan Cảnh sát điều tra TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) bàn giao; một cá thể tê tê Java chuyển giao từ Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái thuộc vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum); một cá thể tê tê Java do Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu (Đà Nẵng) tịch thu từ một vụ buôn bán trái phép trên địa bàn; một cá thể khỉ do người dân tự nguyện giao nộp tại thành phố Hưng Yên (Hưng Yên) và một cá thể trăn đất do người dân bàn giao thông qua Hạt Kiểm lâm thành phố Tam Điệp (Ninh Bình).

Một trong 3 cá thể rùa đầu to được cứu hộ kịp thời do cơ quan CSĐT TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bàn giao.

Trong số 7 cá thể trên có một cá thể tê tê thể trạng yếu, lưỡi bị thương và vùng bụng bị rách. Cá thể này đã được các bác sĩ thú y tiến hành gây mê và xử lý vết thương. Các cá thể còn lại đều có sức khỏe ổn định.

Ông Trịnh Văn Nguyên, Tổ trưởng Tổ cứu hộ thuộc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (vườn quốc gia Cúc Phương) cho biết: "Chỉ trong 4 ngày, chúng tôi đã phải tỏa đi đến 5 tỉnh khác nhau trên khắp cả nước để cứu hộ những cá thể này. Đó là một nỗ lực phi thường trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Chúng tôi mong cộng đồng xã hội hãy thay đổi quan niệm và hành vi ứng xử với động vật hoang dã, để thiên nhiên giữ được sự cân bằng và vẻ đẹp vốn có".

Các bác sĩ thú y chăm sóc cá thể tê tê Java quý hiếm có thể trạng yếu.

Được biết, các cá thể được cứu hộ đều có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được bảo hộ theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Hải Anh - Thái Bá