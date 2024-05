3 giả thiết pháp lý trong vụ nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người ở Hà Nội

Tối 20/4, bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê Nghệ An) bị tấm kính cường lực tại quán cà phê The Coffee House trên phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) rơi vào người dẫn tới đa chấn thương, liệt nửa người. Nữ bác sĩ hiện được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Thông tin về sự việc, The Coffee House cho biết sự cố khiến 7 người (4 nhân viên, 3 khách hàng) bị thương phải vào viện, trong đó 6 người đã ra viện và được quán chi trả toàn bộ viện phí đợt đầu.

Với trường hợp của bác sĩ Lý, đại diện quán sẽ làm việc cùng gia đình cũng như Ban Quản lý tòa nhà Viet Tower để trao đổi về phương án giải quyết, bồi thường cho gia đình nạn nhân.

3 giả thiết pháp lý

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa) cho rằng cơ quan công an cần phải vào cuộc để xác minh, điều tra yếu tố lỗi của những bên liên quan, để có căn cứ giải quyết đúng đắn vụ việc.

Dưới góc độ pháp luật hình sự và dân sự hiện hành, Luật sư Hoàng Trọng Giáp đưa ra 3 giả thiết.

Thứ nhất, nếu xác định hậu quả xảy ra xuất phát từ nguyên nhân không tuân thủ các yếu tố an toàn của đơn vị thi công trong quá trình thi công lắp kính cường lực, như lắp đặt ẩu, sử dụng nguyên liệu kém chất lượng... hay chính đơn vị cho The Coffee House thuê mặt bằng thiếu trách nhiệm trong quá trình giám sát thi công, biết họ lắp đặt ẩu, sử dụng nguyên liệu kém chất lượng mà vẫn đưa công trình vào sử dụng dẫn đến vụ việc kính cường lực rơi thì cả đơn vị thi công, và bên cho thuê mặt bằng phải có trách nhiệm.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Ảnh: T.G.).

"Trách nhiệm ở đây có thể bao gồm cả trách nhiệm hình sự về hành vi vô ý gây thương tích và trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại, tùy theo kết quả, kết luận của cơ quan công an", luật sư Giáp nói.

Thứ hai, trong trường hợp The Coffee House là đơn vị thuê mặt bằng trống, thi công toàn bộ hạng mục quán trong đó có hạng mục kính cường lực mà có yếu tố lỗi, cùng với đơn vị thi công như thiếu trách nhiệm giám sát, biết thi công ẩu, sử dụng nguyên liệu kém chất lượng nhưng vẫn đưa công trình vào sử dụng dẫn đến vụ việc trên, thì The Coffee House và đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, cần xác định liệu trong quá trình kinh doanh, theo định kỳ các hạng mục đó có phải kiểm tra tính an toàn hay ko, hoặc nếu đã kiểm tra, đánh giá thiếu an toàn cần khắc phục, thay thế nhưng The Coffee House vẫn không có biện pháp an toàn như đặt cảnh báo, tạm dừng sử dụng... thì The Coffee House phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi xảy ra hậu quả đã xảy ra.

Thứ ba, nếu kết quả điều tra xác định quá trình thi công hạng mục kính cường lực đều đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, chất lượng nguyên liệu. Vụ việc kính cường lực rơi không thuộc yếu tố lỗi con người gây ra, mà hoàn toàn do sự kiện bất khả kháng (gió giật mạnh, chưa kịp đóng cửa chắn gió) thì sẽ được loại trừ trách nhiệm.

Nạn nhân và gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu bồi thường

Đồng quan điểm, luật sư Hà Thị Khuyên, Trưởng Văn phòng luật sư Nhân Chính, cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ trách nhiệm của chủ sở hữu tòa nhà, đơn vị quản lý vận hành trong việc xây dựng sửa chữa, cải tạo quản lý sử dụng được thực hiện ra sao, đặc biệt là việc thi công lắp đặt đối với tấm kính có sai sót gì dẫn tới bị rơi gây thiệt hại cho nạn nhân hay không.

"Trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi lắp đặt, xây dựng sửa chữa chưa được cấp phép, việc xây dựng sửa chữa không đảm bảo an toàn dẫn đến vụ tai nạn xảy ra thì đơn vị tổ chức thi công, quản lý tòa nhà phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình.

Nếu có hành vi vô ý gây thương tích hoặc vi phạm quy định về trật tự xây dựng thì tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra thì cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý", luật sư Khuyên cho hay.

Bác sĩ Hoàng Thị Minh Lý (Ảnh: FBNV).

Bà Khuyên phân tích, theo quy định pháp luật, thiệt hại do nhà cửa gây ra thì người quản lý nhà cửa, công trình xây dựng đó phải bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự, nếu có lỗi liên quan đến vấn đề xây dựng, sửa chữa, thi công lắp đặt. Trường hợp chủ sở hữu giao cho người khác quản lý thì người quản lý phải bồi thường thiệt hại.

"Trong vụ tai nạn này, nạn nhân và gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu chủ sở hữu tòa nhà, đơn vị quản lý vận hành tòa nhà này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, đồng thời sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xác minh làm rõ có sai phạm về xây dựng, thi công cải tạo, sửa chữa tòa nhà dẫn đến sự việc hay không, để xem xét trách nhiệm pháp lý của các cơ quan tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật", luật sư nói.

Luật sư Hà Thị Khuyên (Ảnh: T.K.).

Ngoài ra, Trưởng Văn phòng luật sư Nhân Chính cũng cho rằng trong vụ tai nạn này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hoạt động kinh doanh cà phê của The Coffee House đăng ký và hoạt động như thế nào, sau sự việc xảy ra thì có đảm bảo an toàn hay không.

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn cho khách hàng và cho những hộ dân sống xung quanh thì có thể tạm đình chỉ kinh doanh để chờ cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Bồi thường ra sao?

Tương tự, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp) cũng đưa ra nhận định cơ quan chức năng cần xác định tấm kính bị rơi đã được lắp đặt như thế nào, có đúng thiết kế, theo giấy phép xây dựng sửa chữa hay không?

"Nguyên nhân vụ tai nạn là do khách quan, sự kiện bất khả kháng hay có lỗi của con người là vấn đề quan trọng để xem xét trách nhiệm pháp lý", luật sư Cường nói.

Theo luật sư Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy việc thiết kế, thi công, xây dựng công trình không đảm bảo an toàn, vi phạm quy định về xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm quy định về xây dựng có thể bị khởi tố vụ án theo Điều 298 Bộ luật hình sự.

Nếu có vi phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo Điều 298.

Còn trường hợp kết quả tấm kính rơi xuống là do nguyên nhân khách quan, không có lỗi của đơn vị thi công, quản lý sử dụng tòa nhà, không có hành vi vi phạm về xây dựng thì sẽ không khởi tố vụ án hình sự, trách nhiệm hình sự không được đặt ra. Tuy nhiên vấn đề bồi thường thiệt hại cũng sẽ vẫn được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường. (Ảnh: Hải Nam).

Theo ông Cường, việc bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng gây ra sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 605 Bộ luật Dân sự.

Luật sư trích dẫn Điều 590 Bộ luật Dân sự, quy định về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm.

Cụ thể, chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại; Thiệt hại khác do luật quy định.

"Như vậy, mức thiệt hại trong trường hợp nạn nhân bị thương tích bao gồm chi phí cứu chữa, phục hồi chức năng. Tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút của nạn nhân và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 50 tháng lương cơ sở. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật", luật sư Cường phân tích.